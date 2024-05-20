Падение БПЛА в Прохоровском районе попало на видео

Также стал известен масштаб разрушений в Шебекино после обстрела «Вампиром». В результате обстрела 12 человек получили ранения, некоторые из них госпитализированы. Зафиксированы повреждения в восьми многоэтажных зданиях, 12 автомобилей получили повреждения от осколков. Под обстрел Вооруженных сил Украины попали сёла Ржевка, Муром, Белянка, а также поселок Красное и хутор Мухин.