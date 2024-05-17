Создание санитарной зоны продолжается, но число погибших белгородцев растёт

Полковник запаса, проживающий в Белгороде, рассказал редакции Бел.Ру, почему Россия не планирует брать Харьков. По его словам, город, как и во время Великой Отечественной войны, неоднократно переходил из рук в руки, но о штурме никто никогда не думал. «История повторяется», — повторил слова Владимира Путина эксперт. Однако это планы именно на «сегодняшний день».