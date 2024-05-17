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Создание санитарной зоны продолжается, но число погибших белгородцев растёт

Создание санитарной зоны продолжается, но число погибших белгородцев растёт

17 мая 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 17 мая, жители Белгородской области обсуждали новые атаки ВСУ на регион, а также заявления президента России Владимира Путина о Харькове. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Атаки ВСУ и погибшие

День выдался в регионе неспокойным с самого начала. Около двух часов ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района. Погибли 32-летняя женщина и её четырёхлетний сын. Отец семейства получил ранения, но остался жив. Также пострадал водитель автомобиля.

Той же ночью второй дрон атаковал автозаправочную станцию вблизи села Бессоновка, из-за чего произошло возгорание одного из резервуаров.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе с ночи включали только один раз: с 11:41 до 11:54.

В частном секторе Шебекино нашли воронку: предполагается, что туда упал взрывоопасный предмет. На месте происшествия работали спецслужбы, а жителей близлежащих домов попросили выехать в ПВР до 18:00.

Кроме того, ВСУ атаковали Борисовский и Белгородский районы. В селе Грузское дрон сбросил четыре взрывных устройства, трое из которых взорвались, а в Весёлой Лопани БПЛА врезался в частный дом. Пострадавших нет.

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Зачем нужна операция на харьковском направлении?

По словам президента России Владимира Путина, то, что происходит на харьковском направлении, — вина украинских властей, поскольку эта операция является ответом на обстрелы российских регионов.

«Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать зону безопасности — санитарную зону. Мы это и делаем», — сообщил глава государства.

Тем не менее Россия пока не планирует брать Харьков.

Напомним, что о планах по созданию такой санитарной зоны стали говорить в начале 2023 года. Повторно об это вспомнил президент только в марте текущего года. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу также отмечал, что мобилизация для этих целей не потребуется.

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Что говорит эксперт о словах президента?

Полковник запаса, проживающий в Белгороде, рассказал редакции Бел.Ру, почему Россия не планирует брать Харьков. По его словам, город, как и во время Великой Отечественной войны, неоднократно переходил из рук в руки, но о штурме никто никогда не думал. «История повторяется», — повторил слова Владимира Путина эксперт. Однако это планы именно на «сегодняшний день».

Санитарная зона же должна занимать примерно 100 километров, чтобы удалось предотвратить обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей.

Также создание санитарной зоны может быть тесно связано с боевыми действиями и на других направлениях.

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