Создание санитарной зоны продолжается, но число погибших белгородцев растёт

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
День выдался в регионе неспокойным с самого начала. Около двух часов ночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский Белгородского района. Погибли 32-летняя женщина и её четырёхлетний сын. Отец семейства получил ранения, но остался жив. Также пострадал водитель автомобиля.
Той же ночью второй дрон атаковал автозаправочную станцию вблизи села Бессоновка, из-за чего произошло возгорание одного из резервуаров.
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе с ночи включали только один раз: с 11:41 до 11:54.
В частном секторе Шебекино нашли воронку: предполагается, что туда упал взрывоопасный предмет. На месте происшествия работали спецслужбы, а жителей близлежащих домов попросили выехать в ПВР до 18:00.
Кроме того, ВСУ атаковали Борисовский и Белгородский районы. В селе Грузское дрон сбросил четыре взрывных устройства, трое из которых взорвались, а в Весёлой Лопани БПЛА врезался в частный дом. Пострадавших нет.
По словам президента России Владимира Путина, то, что происходит на харьковском направлении, — вина украинских властей, поскольку эта операция является ответом на обстрелы российских регионов.
«Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать зону безопасности — санитарную зону. Мы это и делаем», — сообщил глава государства.
Тем не менее Россия пока не планирует брать Харьков.
Напомним, что о планах по созданию такой санитарной зоны стали говорить в начале 2023 года. Повторно об это вспомнил президент только в марте текущего года. Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу также отмечал, что мобилизация для этих целей не потребуется.
Полковник запаса, проживающий в Белгороде, рассказал редакции Бел.Ру, почему Россия не планирует брать Харьков. По его словам, город, как и во время Великой Отечественной войны, неоднократно переходил из рук в руки, но о штурме никто никогда не думал. «История повторяется», — повторил слова Владимира Путина эксперт. Однако это планы именно на «сегодняшний день».
Санитарная зона же должна занимать примерно 100 километров, чтобы удалось предотвратить обстрелы Белгородской, Брянской и Курской областей.
Также создание санитарной зоны может быть тесно связано с боевыми действиями и на других направлениях.