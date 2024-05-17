В Белгороде и окрестностях скорость мобильного интернета выросла на треть

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Проведенные работы позволили увеличить скорость передачи данных в смартфонах и планшетах жителей в среднем на 30%.
Работы были проведены в Ивнянском, Старооскольском, Яковлевском, Алексеевском, Чернянском, Валуйском городских округах, а также в областном центре. Базовые станции были модернизированы в городах Алексеевка и Старый Оскол.
Технические специалисты оператора провели апгрейд телеком-оборудования и в Белгороде: в поселке Дубовое на южной окраине города и на улице Железнякова.
«В первом квартале мы провели работы в более чем 70 локациях региона. Работа продолжается, и в апреле мы „прокачали“ еще около 15 базовых станций, благодаря чему скорость передачи данных выросла на треть», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.