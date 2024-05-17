В Белгороде и окрестностях скорость мобильного интернета выросла на треть

«В первом квартале мы провели работы в более чем 70 локациях региона. Работа продолжается, и в апреле мы „прокачали“ еще около 15 базовых станций, благодаря чему скорость передачи данных выросла на треть», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.