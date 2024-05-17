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В Белгороде и окрестностях скорость мобильного интернета выросла на треть

В Белгороде и окрестностях скорость мобильного интернета выросла на треть

17 мая 2024, 14:10
Фото: МегаФон
Более чем в десяти населенных пунктах Белгородской области специалисты МегаФона активировали на базовых станциях дополнительный слой в среднечастотном и высокочастотном диапазонах сети LTE.

Проведенные работы позволили увеличить скорость передачи данных в смартфонах и планшетах жителей в среднем на 30%.

Работы были проведены в Ивнянском, Старооскольском, Яковлевском, Алексеевском, Чернянском, Валуйском городских округах, а также в областном центре. Базовые станции были модернизированы в городах Алексеевка и Старый Оскол.

Технические специалисты оператора провели апгрейд телеком-оборудования и в Белгороде: в поселке Дубовое на южной окраине города и на улице Железнякова.

«В первом квартале мы провели работы в более чем 70 локациях региона. Работа продолжается, и в апреле мы „прокачали“ еще около 15 базовых станций, благодаря чему скорость передачи данных выросла на треть», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Безопасность#Мобильный интернет#Связь#Белгород#Апгрейд#Базовые станции
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