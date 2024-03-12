МегаФон устранил цифровое неравенство еще в 22 поселениях Белгородской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Связь оператора теперь доступна в селах Верхние Лубянки и Новоивановка и на хуторе Щепкин Волоконовского района; в поселке Горьковский и в деревне Дроновка Грайворонского района; в пяти селах Прохоровского района; в четырех населенных пунктах Старооскольского городского округа.
Телеком-услуги также появились в селах Красное, Поляна и Никольское Щебекинского городского округа и в пяти деревнях и хуторах Чернянского района. В местах, где были проведены технические мероприятия, средние скорости мобильного интернета достигают 20 Мбит/с. С такими значениями можно пользоваться всеми цифровыми сервисами.
В общей сложности по этой программе МегаФон уже запустил связь и мобильный интернет в 65 деревнях и селах 14 районов и пяти городских округов Белгородчины. В каждом из населенных пунктов проживает от 100 до 300 человек.