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«Устранение цифрового неравенства».

МегаФон устранил цифровое неравенство еще в 22 поселениях Белгородской области

12 марта 2024, 10:41
Фото: МегаФон
«Устранение цифрового неравенства».
Специалисты оператора запустили сеть 4G еще в 22 населенных пунктах региона, где проживают почти 7 тысяч человек. Реализация проекта прошла в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».

Связь оператора теперь доступна в селах Верхние Лубянки и Новоивановка и на хуторе Щепкин Волоконовского района; в поселке Горьковский и в деревне Дроновка Грайворонского района; в пяти селах Прохоровского района; в четырех населенных пунктах Старооскольского городского округа.

Телеком-услуги также появились в селах Красное, Поляна и Никольское Щебекинского городского округа и в пяти деревнях и хуторах Чернянского района. В местах, где были проведены технические мероприятия, средние скорости мобильного интернета достигают 20 Мбит/с. С такими значениями можно пользоваться всеми цифровыми сервисами.

В общей сложности по этой программе МегаФон уже запустил связь и мобильный интернет в 65 деревнях и селах 14 районов и пяти городских округов Белгородчины. В каждом из населенных пунктов проживает от 100 до 300 человек.

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#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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