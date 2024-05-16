Банк НОВИКОМ меняет бренд

Новый логотип представляет собой чертеж и означает не только смену визуального оформления нового бренда, но и новую идеологию, посвященную инженерам развития. Многомерность знака, в котором можно увидеть и банковскую карту, и начальную букву названия, отсылает к вариативности решений банка. Стиль инженерной графики присутствует и в основных элементах фирменного стиля.