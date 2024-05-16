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Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Банк НОВИКОМ меняет бренд

Банк НОВИКОМ меняет бренд

16 мая 2024, 06:23
Фото: Банк НОВИКОМ
АО АКБ «Новикомбанк» объявляет о ребрендинге и меняет название на НОВИКОМ. Помимо смены позиционирования принято решение изменить фирменный стиль крупнейшего банка, входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

Как отмечается, новый бренд поможет поддержать развитие бизнеса. Это обусловлено тем, что в ближайшее время банк намерен занять позицию ключевого финансового звена технологического развития РФ, пишет newstracker.ru.

Также НОВИКОМ планирует диверсифицировать клиентскую базу и предложить услуги широкому спектру клиентов — от крупных промышленных предприятий гражданских отраслей до малого и среднего бизнеса, входящего в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ предложит сотрудникам компаний-партнеров перейти на социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.

Председатель правления банка Елена Георгиева отметила, что в основе амбиций банка — стремление стать главным банком отечественной инженерной мысли и соратником промышленности на пути к технологическому лидерству страны.

Новый логотип представляет собой чертеж и означает не только смену визуального оформления нового бренда, но и новую идеологию, посвященную инженерам развития. Многомерность знака, в котором можно увидеть и банковскую карту, и начальную букву названия, отсылает к вариативности решений банка. Стиль инженерной графики присутствует и в основных элементах фирменного стиля.

Поэтому цветами, которые выбрал банк, стали футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Такая палитра призвана подчеркнуть прогрессивность, новаторство сложных финансовых решений и продуктов банка, а также фундаментальный подход к работе.

Сокращенное название банка призвано отражать постоянно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. Само слово НОВИКОМ объединяет ценности, приобретенные банком совместно с российским инженерным корпусом, — новаторство, конструктив, визионерство, мастерство.

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