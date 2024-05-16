Банк НОВИКОМ меняет бренд

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Как отмечается, новый бренд поможет поддержать развитие бизнеса. Это обусловлено тем, что в ближайшее время банк намерен занять позицию ключевого финансового звена технологического развития РФ, пишет newstracker.ru.
Также НОВИКОМ планирует диверсифицировать клиентскую базу и предложить услуги широкому спектру клиентов — от крупных промышленных предприятий гражданских отраслей до малого и среднего бизнеса, входящего в цепочку кооперации предприятий-клиентов. В розничном сегменте НОВИКОМ предложит сотрудникам компаний-партнеров перейти на социально ориентированные продукты в рамках зарплатного проекта.
Председатель правления банка Елена Георгиева отметила, что в основе амбиций банка — стремление стать главным банком отечественной инженерной мысли и соратником промышленности на пути к технологическому лидерству страны.
Новый логотип представляет собой чертеж и означает не только смену визуального оформления нового бренда, но и новую идеологию, посвященную инженерам развития. Многомерность знака, в котором можно увидеть и банковскую карту, и начальную букву названия, отсылает к вариативности решений банка. Стиль инженерной графики присутствует и в основных элементах фирменного стиля.
Поэтому цветами, которые выбрал банк, стали футуристичный фиолетовый и технологичный графит. Такая палитра призвана подчеркнуть прогрессивность, новаторство сложных финансовых решений и продуктов банка, а также фундаментальный подход к работе.
Сокращенное название банка призвано отражать постоянно растущие скорости и стремление к максимальной эффективности. Само слово НОВИКОМ объединяет ценности, приобретенные банком совместно с российским инженерным корпусом, — новаторство, конструктив, визионерство, мастерство.