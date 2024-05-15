7 привычек мужчин, которые делают их непривлекательными в глазах окружающих

Мужчина-лжец сразу же становится отталкивающим, как только его выведут на чистую воду. Этот вывод был сделан благодаря исследованию 2006 года, в рамках которого социологи прикрепляли слова к картинкам. Всякий раз, когда фотография человека сопровождалась словами «нечестный» или «лжец», уровень его привлекательности становился ниже. Поэтому так важно выполнять свои обещания и не подводить других людей.