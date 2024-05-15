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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

7 привычек мужчин, которые делают их непривлекательными в глазах окружающих

7 привычек мужчин, которые делают их непривлекательными в глазах окружающих

15 мая 2024, 17:20
Фото: Изображение Midjourney
Есть некоторые критичные факторы и привычки, которые отталкивают от мужчин окружающих. О них стоит знать, чтобы создавать о себе благоприятное впечатление в обществе.

 

Стресс

 

Как сообщает newkhakasiya.online, на фоне стресса повышается уровень кортизола в организме. Но определить стресс, который визуально делает человека менее привлекательным, можно и внешне — люди считывают эмоциональную неустойчивость такого мужчины и начинают считать его менее привлекательным.

 

Недосып

 

Постоянный дефицит сна негативно отражается на внешности. Появляются мешки под глазами, кожа начинает выглядеть тускло, теряет здоровый цвет. Чтобы иметь более цветущий и располагающий вид, необходимо не только высыпаться, но и пить достаточное количество воды, избегать вредной пищи и защищать кожу от солнца, ветра, холода.

 

Плохие манеры

 

86% женщин признались, что не захотят второй раз встретиться с мужчиной, который испортил их первое свидание своими плохими манерами. Дамы считают, что невоспитанный мужчина имеет много других сопутствующих недостатков.

 

Грамматика

 

При изучении факторов, из которых складывается привлекательность профиля в соцсетях, грамматика имеет решающее значение. Испортить впечатление от нового знакомого способны ошибки и косноязычность. Стоит максимально внимательно относиться к переписке, проверяя ошибки и опечатки перед отправкой каждого сообщения.

 

Нечистоплотность

 

Мужчины, которые плохо пахнут, отталкивают от себя людей. И в таком случае важно не только следить за гигиеной, но и сделать так, чтобы пахло хорошо.

 

Ворчливость

 

Собеседников, которые распространяют вокруг негатив, постоянно ворчат и высказывают свое недовольство, практически никто не считает привлекательными. Не забывайте, что вежливость — главное оружие джентльмена, а злобность — уродливая черта, которая портит все впечатление.

 

Нечестность

 

Мужчина-лжец сразу же становится отталкивающим, как только его выведут на чистую воду. Этот вывод был сделан благодаря исследованию 2006 года, в рамках которого социологи прикрепляли слова к картинкам. Всякий раз, когда фотография человека сопровождалась словами «нечестный» или «лжец», уровень его привлекательности становился ниже. Поэтому так важно выполнять свои обещания и не подводить других людей.

#Общество
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