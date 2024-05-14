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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Эксперты: Начать заниматься физкультурой никогда не поздно

Эксперты: Начать заниматься физкультурой никогда не поздно

14 мая 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Австралийские ученые провели исследование, результаты которого показали, что нет возрастных ограничений для того, чтобы начать больше двигаться и повысить качество жизни.

Как пишет newkhakasiya.online, в опубликованном исследовании говорится, что регулярные физические нагрузки в среднем возрасте напрямую взаимосвязаны с состоянием здоровья в последующей жизни. В том числе это относится к людям, которые начали заниматься после пятидесяти лет.

Эксперты рекомендуют заниматься умеренной физической активностью от 150 до 300 минут в неделю, а тренироваться интенсивно 75 — 150 минут либо эти виды упражнений комбинировать.

Это обоснованные рекомендации: многие исследования показали, что физическая активность помогает предотвратить инфаркт, инсульт, некоторые виды онкологии, диабет второго типа и даже некоторые инфекционные заболевания.

О взаимосвязи между физической активностью и состоянием здоровья давно известно. Однако ранее исследования проводились в краткосрочной перспективе. Австралийские ученые решили их расширить и исследовали данные об 11 тысячах женщин пенсионного возраста, начиная с 1996 года. На тот момент им было от сорока семи до пятидесяти двух лет.

Результаты исследования показали, что даже у женщин, которые начали заниматься спортом в позднем возрасте, состояние здоровья лучше, чем у тех, кто вообще не занимается физической активностью. Несмотря на то, что исследование проводилось только на женщинах, эксперты уверены, что эти же выводы относятся и к мужчинам.

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