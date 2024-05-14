Эксперты: Начать заниматься физкультурой никогда не поздно

Результаты исследования показали, что даже у женщин, которые начали заниматься спортом в позднем возрасте, состояние здоровья лучше, чем у тех, кто вообще не занимается физической активностью. Несмотря на то, что исследование проводилось только на женщинах, эксперты уверены, что эти же выводы относятся и к мужчинам.