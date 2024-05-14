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ДОМ. РФ выставил на торги недвижимость в Старом Осколе

ДОМ. РФ выставил на торги недвижимость в Старом Осколе

14 мая 2024, 12:57
Фото: предоставлено АО «ДОМ.РФ»
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ДОМ.РФ продаст с аукциона имущественный комплекс в Старом Осколе. На торги одним лотом выставлены шесть объектов недвижимости общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров и 0,32 гектара земли под ними.

Аукцион состоится 21 июня. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июня. Стартовая цена лота — 8,98 млн рублей.

Комплекс располагается по адресу: ул. Комсомольская, д. 46, в Центральном районе города, в окружении административных и жилых зданий. Ранее здесь располагался райотдел полиции. Сейчас рядом с этим местом находятся здание горсуда и парк Воинской славы, еще в нескольких сотнях метров — ТЦ, бизнес-центр и спорткомплекс с ледовой ареной. Ближайшая остановка общественного транспорта — в 150 м.

От комплекса можно пешком пройти до берега реки Оскол — всего полкилометра пути. Расстояние до железнодорожного вокзала составит два с половиной километра, а до Белгорода — около 135 км.

Дополнительная информация и все необходимые для участия в торгах инструкции размещены на официальном сайте ДОМ.РФ (раздел «Список торгов»). Помимо этого, детали можно уточнить по телефону (номера указаны на сайте).

Напомним, что минувшей осенью ДОМ.РФ реализовал за 32,55 млн рублей имущественный комплекс в Белгороде (ул. Мичурина).

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