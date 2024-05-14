ДОМ. РФ выставил на торги недвижимость в Старом Осколе

Комплекс располагается по адресу: ул. Комсомольская, д. 46, в Центральном районе города, в окружении административных и жилых зданий. Ранее здесь располагался райотдел полиции. Сейчас рядом с этим местом находятся здание горсуда и парк Воинской славы, еще в нескольких сотнях метров — ТЦ, бизнес-центр и спорткомплекс с ледовой ареной. Ближайшая остановка общественного транспорта — в 150 м.