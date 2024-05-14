Астрономы рассказали про существование объекта, названного «второй Луной» Земли

Posted Сегодня, 22:07
Published Сегодня, 22:07
Modified Сегодня, 22:08
Updated Сегодня, 22:08
Как сообщает newkhakasiya.online, объект под № 469219 на самом деле вращается вокруг Солнца, но синхронно с орбитой Земли, что создает видимость вращения вокруг Земли. Диаметр «второй Луны» достигает 40–100 метров. Ученые склонны считать, что это небесное тело является не астероидом, а именно Луной.
После изучения объекта было выявлено наличие в нем силикатов, которые есть в лунных образцах. Поэтому и появилась теория о происхождении «второй Луны» от первой.
Астрономы из Китая предполагают, что это кусок нашей Луны, который откололся от ее обратной стороны из-за серьезного удара, так как известно, что спутник Земли достаточно часто подвергается ударам из космоса, и от него отлетают гигантские обломки. В большинстве случаев они падали на поверхность Луны, но иногда выпадали из ее гравитационного поля.
Кратер, из которого образовался данный обломок, достаточно молодой — его возраст составляет несколько миллионов лет. Это также является объяснением, почему «вторая Луна» не была унесена в космос и не была разорвана гравитационными полями планет Солнечной системы.
В 2025 году китайцы планируют миссию «Тяньвэнь-2», в рамках которой будут отобраны пробы для установления происхождения небесного тела.