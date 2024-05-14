Астрономы рассказали про существование объекта, названного «второй Луной» Земли

Астрономы из Китая предполагают, что это кусок нашей Луны, который откололся от ее обратной стороны из-за серьезного удара, так как известно, что спутник Земли достаточно часто подвергается ударам из космоса, и от него отлетают гигантские обломки. В большинстве случаев они падали на поверхность Луны, но иногда выпадали из ее гравитационного поля.