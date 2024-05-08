В России скоро начнутся продажи новинок Пекинского автосалона

Так, кроссовер Haval H9 второго поколения, скорее всего, обретет большую популярность в России. Он может похвастаться серьезными техническими характеристиками, презентабельным, удобным для водителя и пассажиров интерьером. Этот внедорожник попадет на российский рынок в нескольких вариациях — с различными двигателями, включая бензиновый турбомотор и дизельную версию