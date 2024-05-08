В России скоро начнутся продажи новинок Пекинского автосалона

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Как сообщает newkhakasiya.online, новинки авторынка уже привлекли внимание аудитории благодаря своему впечатляющему дизайну, передовому оснащению и достойным эксплуатационным характеристикам.
Так, кроссовер Haval H9 второго поколения, скорее всего, обретет большую популярность в России. Он может похвастаться серьезными техническими характеристиками, презентабельным, удобным для водителя и пассажиров интерьером. Этот внедорожник попадет на российский рынок в нескольких вариациях — с различными двигателями, включая бензиновый турбомотор и дизельную версию
В числе интересных новинок также стоит выделить кроссовер Jaecoo J7 с гибридной силовой установкой, которая объединяет бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Эта модель отличается высокими характеристиками мощности и эффективности, позволяя удовлетворить запросы даже самого взыскательного автомобилиста.
Помимо этого, бренд Chery смог продемонстрировать на автосалоне подзаряжаемую гибридную версию кроссовера Tiggo 9, которую эксперты уже оценивают в качестве нового лидера в своем сегменте. Эта модель вмещает в себя самое современное оборудование, а также запоминается благодаря креативному и современному облику.
На Пекинском автосалоне был представлен и суббренд Exlantix, запущенный Chery для производства электромобилей премиум-класса. Первая модель этого суббренда, седан ES, выгодно отличается от подобных автомобилей-конкурентов мощным электродвигателем и внушительным запасом хода на одном заряде.
Стоит отметить, что новинки автомобильного рынка, презентованные на Пекинском автосалоне, достаточно разнообразны и качественны, чтобы угодить российской аудитории.