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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:22

В России скоро начнутся продажи новинок Пекинского автосалона

В России скоро начнутся продажи новинок Пекинского автосалона

8 мая 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney
В России в ближайшее время начнут продаваться новинки, представленные на Пекинском автосалоне. В числе новых моделей особо стоит отметить кроссоверы от Haval, легковые машины от Omoda, Chery, Jaecoo, Jetour и других получивших популярность за последние годы китайских марок.

Как сообщает newkhakasiya.online, новинки авторынка уже привлекли внимание аудитории благодаря своему впечатляющему дизайну, передовому оснащению и достойным эксплуатационным характеристикам.

Так, кроссовер Haval H9 второго поколения, скорее всего, обретет большую популярность в России. Он может похвастаться серьезными техническими характеристиками, презентабельным, удобным для водителя и пассажиров интерьером. Этот внедорожник попадет на российский рынок в нескольких вариациях — с различными двигателями, включая бензиновый турбомотор и дизельную версию

В числе интересных новинок также стоит выделить кроссовер Jaecoo J7 с гибридной силовой установкой, которая объединяет бензиновый турбоагрегат и электромоторы. Эта модель отличается высокими характеристиками мощности и эффективности, позволяя удовлетворить запросы даже самого взыскательного автомобилиста.

Помимо этого, бренд Chery смог продемонстрировать на автосалоне подзаряжаемую гибридную версию кроссовера Tiggo 9, которую эксперты уже оценивают в качестве нового лидера в своем сегменте. Эта модель вмещает в себя самое современное оборудование, а также запоминается благодаря креативному и современному облику.

На Пекинском автосалоне был представлен и суббренд Exlantix, запущенный Chery для производства электромобилей премиум-класса. Первая модель этого суббренда, седан ES, выгодно отличается от подобных автомобилей-конкурентов мощным электродвигателем и внушительным запасом хода на одном заряде.

Стоит отметить, что новинки автомобильного рынка, презентованные на Пекинском автосалоне, достаточно разнообразны и качественны, чтобы угодить российской аудитории.

#Общество
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