Ученые наблюдали на Солнце одну из самых сильных вспышек десятилетия

Примечательно, что буря возникает не сразу после взрыва. Астрономы подчеркивают, что плазма долетает до окружающей нашу планету атмосферы спустя некоторое время. Также стоит знать, что не каждая вспышка сопровождается серьезным выбросом. Но с полуночи и до утра 6 мая магнитометры определили достаточно внушительную бурю. Одновременно с ней у северного горизонта возникло сияние.