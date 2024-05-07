Ученые наблюдали на Солнце одну из самых сильных вспышек десятилетия

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Как сообщает newkhakasiya.online, за последнее время наблюдалось несколько солнечных вспышек, которые происходили в основном в северном полушарии звезды. Эти явления провоцировали появление полярного сияния даже в южных широтах почти каждую погожую ночь.
6 мая после заката в Ленинградской и Московской областях, а также в некоторых более южных регионах было замечено красное сияние. Наблюдать его можно и далее — пока не наступят белые ночи.
В Лаборатории солнечной астрономии уточняют, что Земля сейчас попала в скопление космической плазмы. Это явление может препятствовать работе находящихся на орбите аппаратов, хотя они оснащены подходящей для подобных случаев защитой. Стоит отметить, что из-за солнечной активности возникают магнитные бури, от которых могут страдать метеочувствительные люди.
Примечательно, что буря возникает не сразу после взрыва. Астрономы подчеркивают, что плазма долетает до окружающей нашу планету атмосферы спустя некоторое время. Также стоит знать, что не каждая вспышка сопровождается серьезным выбросом. Но с полуночи и до утра 6 мая магнитометры определили достаточно внушительную бурю. Одновременно с ней у северного горизонта возникло сияние.