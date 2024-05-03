Автомобилистам рассказали о доступных лайфхаках

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как сообщает newkhakasiya.online, эксперты рассказали о том, как можно использовать зубную пасту для очистки фар. По их словам, следует нанести немного зубной пасты на пластиковую поверхность фары и оставить на короткое время. Затем пластик нужно промыть водой и высушить. Такой подход отлично справляется с проблемой «туманности» фар.
Еще одним полезным советом является использование ботинка в качестве подстаканника. По мнению экспертов, практически все современные модели автомобилей имеют пластиковые держатели для стаканов, которые не всегда надежны и удобны. Вместо них можно использовать ботинки с регулируемыми шнурками, в которые можно поместить любой стакан или бутылку. Кроме того, обувь снабжена утяжеленной подошвой, которая предотвращает проливание.
Также владельцы автомобилей могут использовать антистеплер для крепления ключей на связке. С помощью этого приспособления можно быстро и легко открыть жесткое кольцо и повесить на него ключи.
А вот функцию подогрева сидений эксперты рекомендуют использовать также для того, чтобы сохранить пищу теплой. Это особенно полезно для тех, кто берет еду навынос. Чтобы еда оставалась теплой дольше, достаточно включить функцию подогрева сидений и поставить на них коробки.
Кроме того, для заполнения сколов и царапин на автомобильном лакокрасочном покрытии можно использовать лак для ногтей. По словам экспертов, ремонт лакокрасочного покрытия транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия обходится довольно дорого, даже если повреждения незначительны. Чтобы избежать лишних расходов и восстановить кузов, автомобилисту достаточно воспользоваться лаком для ногтей.