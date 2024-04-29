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Белгород

Перформанс с гробом и «позорище» на улицах взбудоражили белгородцев в понедельник

29 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Белгород
Жители Старого Оскола стали очевидцами необычной акции с гробом, губернатор Вячеслав Гладков обрушился с критикой из-за праздничного оформления Белгорода к 9 Мая, а первые выплаты в 10 тысяч рублей пострадавшие могут получить уже на следующей неделе.

Гроб у театра для детей и молодёжи

Вечером 28 апреля жители Старого Оскола поневоле стали очевидцами необычного перформанса. У местного театра для детей и молодёжи появился гроб, в котором лежала накрытая саваном девушка — к счастью, живая.

Местные паблики сообщили, что девушку якобы не взяли на работу в этот театр и таким образом она продемонстрировала своё несогласие с таким решением. Однако подтверждения этой информации нет.

Сообщалось, что на место вызывали полицию. Чем закончилась акция для девушки, неизвестно.

Непонятно и то, возьмут ли её на работу после такого перформанса. Представитель культурного учреждения лишь сообщил, что в курсе ситуации. В комментарии для «5 Канала» он ответил, что пока ничего не может сказать.

Впрочем, свою минуту славы девушка всё же получила: на акцию обратили в том числе федеральные СМИ. Вместе с тем не все старооскольцы оценили подобный перформанс, если судить по комментариям в Сети.

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«Позорище» на улицах Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал праздничное оформление столицы региона к 9 Мая. Он остался недоволен тем, что коммерческие здания не подключились к акции «Окна Победы». По мнению главы региона, это недоработка мэрии, так как представители городской администрации не провели с бизнесом разъяснительную работу.

Не оценил Гладков и оформление общественного транспорта ко Дню Победы. Напомним, что на окнах автобусов ранее появились фотографии фронтовиков. Однако главе региона не хватило тематического оформления.

Досталось сегодня от губернатора не только Белгороду. Как оказалось, в некоторых районах не успели привести в порядок памятники ко Дню Победы. Отдельного упоминания удостоился Красногвардейский район: здесь обратили внимание на плачевное состояние памятника в Хуторцах.

Глава региона поручил в максимально короткие сроки устранить недостатки.

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Когда белгородцы получат первые выплаты?

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей начнут переводить уже на следующей неделе. Положена она жителям часто обстреливаемого Грайворонского горокруга. Из-за усилившихся атак в марте часть населения пришлось перевезти в безопасное место.

Для получения денег необходимо подать заявление. Выплаты должны произвести в течение двух недель.

По выплатам в 50 тысяч и 100 тысяч рублей идёт процедура согласования. Первая положена тем, кто частично утратил имущество, а вторая предназначена для тех, кто потерял его полностью.

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