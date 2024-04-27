«Новые люди» Белгорода провели первый Зоосубботник

Общественное движение «Мы в ответе за них» основано в ноябре 2023 года при поддержке партии «Новые люди». Движение включает в себя более 1000 активистов из 24 регионов России, которые помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Под шефством движения находятся более 100 приютов для животных по всей стране.