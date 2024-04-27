«Эксперт РА» повысило рейтинг Новикомбанка до ruAA- со стабильным прогнозом

Согласно заявлению председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения СоюзМаш РФ Елены Георгиевой, за последние 10 месяцев рейтинг Новикомбанка показал рост в четырех направлениях по версии российских рейтинговых агентств. Такие успехи подтверждают эффективность реализуемой банком и утвержденной основным акционером — госкорпорацией «Ростех» — стратегией развития. В последние годы, в условиях серьезной волатильности и внешнего давления, банк стабильно справляется с вызовами. Новикомбанк по-прежнему активно кредитует отечественный инженерный корпус и помогает развивать инновационные инициативы. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, наращивает капитал, обеспечивая выплаты дивидендов акционерам, которые идут на дальнейшее развитие российской промышленности.