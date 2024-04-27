«Эксперт РА» повысило рейтинг Новикомбанка до ruAA- со стабильным прогнозом

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Такой рост указывает на серьезный уровень кредитоспособности опорного банка «Ростеха», его финансовую надежность, устойчивость.
Как сообщает newstracker.ru, в составленном «Эксперт РА» отчете указано, что к повышению рейтинга привело укрепление позиций по капиталу и ликвидности, улучшение диверсификации активов и обязательств, снижение концентрации на конкретных клиентах вследствие масштабирования клиентской базы банка за счет крупных компаний федерального уровня.
В перечне значимых положительных тенденций аналитики агентства выделяют кредитование банком заемщиков с высоким кредитным качеством и весомое значение организации в финансовом обеспечении стратегических предприятий.
Новикомбанк осуществляет финансово-кредитную поддержку высокотехнологичных предприятий таких направлений деятельности, как авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, транспорт, нефтедобыча. Помимо этого, кредитная организация предоставляет финансовые возможности для реализации программ по модернизации промышленного сектора, созданию новых технологий и продуктов, введению в эксплуатацию новых линий для производства инновационной продукции.
Представители «Эксперт РА» обращают внимание на то, что уровень корпоративного управления и организации системы управления рисками соответствуют масштабам деятельности Новикомбанка и поставленным перед ним стратегическим задачам.
Согласно заявлению председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения СоюзМаш РФ Елены Георгиевой, за последние 10 месяцев рейтинг Новикомбанка показал рост в четырех направлениях по версии российских рейтинговых агентств. Такие успехи подтверждают эффективность реализуемой банком и утвержденной основным акционером — госкорпорацией «Ростех» — стратегией развития. В последние годы, в условиях серьезной волатильности и внешнего давления, банк стабильно справляется с вызовами. Новикомбанк по-прежнему активно кредитует отечественный инженерный корпус и помогает развивать инновационные инициативы. Банк с запасом выполняет все регуляторные требования, наращивает капитал, обеспечивая выплаты дивидендов акционерам, которые идут на дальнейшее развитие российской промышленности.