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«Норникель» получил награду президентской премии «Лидеры ответственного бизнеса»

«Норникель» получил награду президентской премии «Лидеры ответственного бизнеса»

26 апреля 2024, 12:59
Фото: «Норникель»
В рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей состоялось вручение первой национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Лауреатом первой степени стала компания «Норникель».

Премия была учреждена на основании поручения президента России Владимира Путина.

Претенденты на премию оценивались на основе комплексной программы по наиболее важным показателям: экономическим, экологическим и социальным. Также учитывался вклад предприятия в решение общественно значимых задач.

Как пишет prmira.ru, заявки на участие в премии 2024 года подали 44 компании. Оценка их проводилась в три этапа. По общей сумме набранных баллов финалистами стали 14 компаний, в их числе «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД и другие.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, которая вышла получать награду, рассказала, что социально устойчивое развитие давно является частью ДНК компании. Она также сообщила о «Серной программе» — самом крупном экологическим проекте в РФ, который реализует «Норникель». По ее словам, сегодня в городе активно идет реновация, осуществляются и многие другие социально направленные инициативы. Представитель компании надеется, что те проекты, которые «Норникель» реализует в ближайшие десять лет, изменят стандарты социально устойчивого развития в РФ и станут хорошими примерами для всех, кто захочет последовать примеру компании.

Примечательно, что все три программы, которые представил «Норникель», были высоко отмечены жюри. Так, в категории «За вклад в устойчивое развитие территорий» была номинирована программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года, в категории «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности» была представлена стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030), а в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал».

По словам президента РФ Владимира Путина, успех и развитие на годы вперед сможет гарантировать только такой бизнес, который заботится о своих работниках, помогает им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату и обеспечивает соцпакет. Он подчеркнул, что от понимания этого зависит благополучие граждан, их семей, детей, а также будущее страны.

Президент также поблагодарил победителей, владельцев, руководителей соответствующих компаний и отметил, что накопленный ими позитивный опыт и социальные проекты должны стать примером для всего российского бизнеса, а следовательно, таких проектов, которые нужны людям, должно быть, безусловно, еще больше.

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