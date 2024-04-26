«Норникель» получил награду президентской премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Премия была учреждена на основании поручения президента России Владимира Путина.
Претенденты на премию оценивались на основе комплексной программы по наиболее важным показателям: экономическим, экологическим и социальным. Также учитывался вклад предприятия в решение общественно значимых задач.
Как пишет prmira.ru, заявки на участие в премии 2024 года подали 44 компании. Оценка их проводилась в три этапа. По общей сумме набранных баллов финалистами стали 14 компаний, в их числе «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД и другие.
Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, которая вышла получать награду, рассказала, что социально устойчивое развитие давно является частью ДНК компании. Она также сообщила о «Серной программе» — самом крупном экологическим проекте в РФ, который реализует «Норникель». По ее словам, сегодня в городе активно идет реновация, осуществляются и многие другие социально направленные инициативы. Представитель компании надеется, что те проекты, которые «Норникель» реализует в ближайшие десять лет, изменят стандарты социально устойчивого развития в РФ и станут хорошими примерами для всех, кто захочет последовать примеру компании.
Примечательно, что все три программы, которые представил «Норникель», были высоко отмечены жюри. Так, в категории «За вклад в устойчивое развитие территорий» была номинирована программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 года, в категории «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности» была представлена стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030), а в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала» программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал».
По словам президента РФ Владимира Путина, успех и развитие на годы вперед сможет гарантировать только такой бизнес, который заботится о своих работниках, помогает им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату и обеспечивает соцпакет. Он подчеркнул, что от понимания этого зависит благополучие граждан, их семей, детей, а также будущее страны.
Президент также поблагодарил победителей, владельцев, руководителей соответствующих компаний и отметил, что накопленный ими позитивный опыт и социальные проекты должны стать примером для всего российского бизнеса, а следовательно, таких проектов, которые нужны людям, должно быть, безусловно, еще больше.