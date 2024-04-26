«Норникель» получил награду президентской премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова, которая вышла получать награду, рассказала, что социально устойчивое развитие давно является частью ДНК компании. Она также сообщила о «Серной программе» — самом крупном экологическим проекте в РФ, который реализует «Норникель». По ее словам, сегодня в городе активно идет реновация, осуществляются и многие другие социально направленные инициативы. Представитель компании надеется, что те проекты, которые «Норникель» реализует в ближайшие десять лет, изменят стандарты социально устойчивого развития в РФ и станут хорошими примерами для всех, кто захочет последовать примеру компании.