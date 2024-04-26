Как изменить сферу деятельности после 40 лет и не пожалеть

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Как пишет newia.ru, идея о смене деятельности возникает у людей, когда они переживают кризис среднего возраста. В этот период возникают сомнения относительно достигнутых в жизни результатов и правильности выбранной профессии. Однако многие не решаются на изменения из-за страха потерять заработок или испытать неудачу в новой сфере.
Многие люди считают, что менять направление деятельности после сорока лет уже поздно. Однако эксперты утверждают, что этот стереотип обусловлен возрастной дискриминацией. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что работодатели готовы принимать на работу людей старшего возраста при условии, что они могут подтвердить свои профессиональные навыки.
Чтобы не пожалеть о решении поменять профессию, эксперты рекомендуют, прежде всего, определить желаемое направление для дальнейшего развития. Часто молодые люди допускают ошибки при выборе профессии, а через 20 лет они ощущают недовольство своей жизнью. При этом не обязательно менять сферу деятельности полностью. Например, если человек работает бухгалтером в компании, он может перейти на работу тестировщика, где могут пригодиться уже полученные бухгалтерские навыки.
Эксперты также рекомендуют внимательно изучить рынок труда и определить, какие специальности востребованы и соответствуют интересам. Можно попробовать пройти пробные занятия, которые предлагают многие онлайн-курсы. Это поможет определиться с выбором специальности. Кроме того, уже в процессе освоения новой специальности можно начать подрабатывать — это поможет быстрее найти место работы после освоения новой профессии.