Как изменить сферу деятельности после 40 лет и не пожалеть

Чтобы не пожалеть о решении поменять профессию, эксперты рекомендуют, прежде всего, определить желаемое направление для дальнейшего развития. Часто молодые люди допускают ошибки при выборе профессии, а через 20 лет они ощущают недовольство своей жизнью. При этом не обязательно менять сферу деятельности полностью. Например, если человек работает бухгалтером в компании, он может перейти на работу тестировщика, где могут пригодиться уже полученные бухгалтерские навыки.