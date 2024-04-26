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Глава РЭО Буцаев: Экотехнопарки в Крыму обеспечат 500 рабочих мест

Глава РЭО Буцаев: Экотехнопарки в Крыму обеспечат 500 рабочих мест

26 апреля 2024, 11:21
Фото: reo.ru
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев вместе с делегацией посетил строящиеся объекты обращения с отходами в Крыму. Два предприятия будут введены в эксплуатацию к концу 2024 года, что позволит создать в республике 500 новых рабочих мест.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обсудил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ход строительства экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах, сообщает издание 56orb.ru. На данный момент на этих объектах начинается монтаж необходимого оборудования, а завершение строительных работ планируется к третьему кварталу текущего года. Предприятия планируют запустить к концу осени 2024 года, и они смогут обрабатывать до 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Ввод объектов в эксплуатацию позволит создать 500 рабочих мест. Кроме того, в 2025 году планируется введение в эксплуатацию еще одного объекта по обращению с ТКО в Ленинском районе Крыма. Это позволит республике достичь целей национального проекта «Экология» по обработке 100% отходов и сокращению объема захоронения коммунальных отходов на 50% на пять лет раньше срока, обозначенного в указе президента России № 474.

Российский экологический оператор был создан в соответствии с указом президента России от 14 января 2019 года с целью создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Российской Федерации. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо для сокращения объема захоронения отходов и снижения экологической нагрузки на население. Основная цель проекта заключается в том, чтобы к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов направлялись на сортировку, а объем отходов, отправляемых на полигоны для захоронения, сократился на 50%. Реализация таких задач невозможна без формирования на территории государства экономики замкнутого цикла.

#Общество
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