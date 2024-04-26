Глава РЭО Буцаев: Экотехнопарки в Крыму обеспечат 500 рабочих мест

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обсудил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым ход строительства экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах, сообщает издание 56orb.ru. На данный момент на этих объектах начинается монтаж необходимого оборудования, а завершение строительных работ планируется к третьему кварталу текущего года. Предприятия планируют запустить к концу осени 2024 года, и они смогут обрабатывать до 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов ежегодно. Ввод объектов в эксплуатацию позволит создать 500 рабочих мест. Кроме того, в 2025 году планируется введение в эксплуатацию еще одного объекта по обращению с ТКО в Ленинском районе Крыма. Это позволит республике достичь целей национального проекта «Экология» по обработке 100% отходов и сокращению объема захоронения коммунальных отходов на 50% на пять лет раньше срока, обозначенного в указе президента России № 474.