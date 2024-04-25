Представители ПЦБК побывали у производителей гофрооборудования в Китае

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Делегация посетила около десяти предприятий, где производятся гофроагрегаты, линии для производства упаковки, многоуровневые транспортные системы и периферийное оборудование. Коммуникацию с китайскими коллегами наладили при поддержке партнеров ПЦБК, пишет properm.ru.
Первым в программе посещений стал завод Dongfang — ведущий производитель гофрооборудования, выпускающий продукцию под такими европейскими брендами, как Fosber, EDF, Tiruna. Затем делегация посетила международную выставку гофроупаковки SinoCorrugated 2024, где более 700 компаний представили свою продукцию. Представители ПЦБК обсудили вопросы сотрудничества с потенциальными партнерами.
Еще одним значимым событием стало знакомство с работой предприятия Tianrui Heavy Industry, где российской стороне представили инновационные производственные решения и образцы новой продукции, которые готовят к выводу на на рынок. А посещение завода Wenrui Machinery позволило участникам изучить передовое промывное оборудование для целлюлозного волокна, а также дисковые фильтры и дисковые сгустители.
Завершением поездки стало посещение производственной площадки компании Weipong в городе Ючжоу, где ежегодно выпускается 20 машин, успешно реализуемых по всему миру.
Заместитель генерального директора ПЦБК Антон Губин подчеркнул, что эта поездка стала плодотворной и полезной. Он отметил значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества с китайскими партнерами, высокое качество их оборудования и конструкторская мысль будут способствовать развитию производства в Пермской целлюлозно-бумажной компании.