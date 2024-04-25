Представители ПЦБК побывали у производителей гофрооборудования в Китае

Еще одним значимым событием стало знакомство с работой предприятия Tianrui Heavy Industry, где российской стороне представили инновационные производственные решения и образцы новой продукции, которые готовят к выводу на на рынок. А посещение завода Wenrui Machinery позволило участникам изучить передовое промывное оборудование для целлюлозного волокна, а также дисковые фильтры и дисковые сгустители.