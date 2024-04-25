Эксперты: Выпуск гнева может разозлить ещё сильнее

Posted 25 апреля, 11:32
Published 25 апреля, 11:32
Modified 25 апреля, 11:34
Updated 25 апреля, 11:34
Напомним, гнев — это эмоция, которая помогает выживать. Защитный механизм, который отключает рациональную часть мозга и включает инстинкты и рефлексы, когда времени на обдумывание нет. Раньше это действительно спасало, но в современном мире лучше всё-таки уметь контролировать гнев, пишет newkhakasiya.online.
Некоторые исследователи утверждают, что гнев может быть даже полезным, если успокоиться и не отключать логику. Для этого можно использовать медитацию или йогу. Если же постоянно выплёскивать свой гнев, рассказывая о проблеме всем подряд, то происходит обратное. Гнев подпитывает сам себя через многократное повторение травмирующего переживания.
Если же обратиться к логике и понять, что именно вызывает гнев, можно быстрее успокоиться. Поэтому важно дать мозгу и телу возможность выйти из состояния раздражительности и расслабиться.
С кем же всё-таки поговорить о своих проблемах?
Психологи рекомендуют выбирать для конструктивных разговоров о гневе не тех, кто просто будет соглашаться с вашим мнением, а тех, кто способен взглянуть на ситуацию с другой стороны.
Желательно, чтобы это был человек, который действительно в вас заинтересован, но обладает развитым критическим мышлением. Это поможет не только рассмотреть проблему с разных ракурсов, но и найти способы ее разрешения. Особенно важно понимать, что за гневом часто скрывается глубокая эмоциональная травма.
Гнев — это шаг на пути к решению более давних проблем
Некоторые эксперты считают, что гнев — это сигнал о том, что есть травмирующий опыт, причиняющий боль. И возврат к прошлому может спровоцировать что угодно, например, хамство по отношению к вам в общественном транспорте.
Необходимо внимательно проанализировать не только текущую ситуацию, но и прошлые события. Найти связь и попытаться использовать свои эмоции в качестве мотивации для разрешения проблемы. И если это не удается, можно попробовать изменить свое отношение к произошедшему.