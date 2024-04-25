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Posted 25 апреля, 11:32

Published 25 апреля, 11:32

Modified 25 апреля, 11:34

Updated 25 апреля, 11:34

Эксперты: Выпуск гнева может разозлить ещё сильнее

Эксперты: Выпуск гнева может разозлить ещё сильнее

25 апреля 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
Проанализировав свыше 150 исследований, психологи пришли к выводу, что стремление выпустить пар не всегда помогает справиться с гневом. Более того, такое поведение может усугубить раздражение.

Напомним, гнев — это эмоция, которая помогает выживать. Защитный механизм, который отключает рациональную часть мозга и включает инстинкты и рефлексы, когда времени на обдумывание нет. Раньше это действительно спасало, но в современном мире лучше всё-таки уметь контролировать гнев, пишет newkhakasiya.online.

Некоторые исследователи утверждают, что гнев может быть даже полезным, если успокоиться и не отключать логику. Для этого можно использовать медитацию или йогу. Если же постоянно выплёскивать свой гнев, рассказывая о проблеме всем подряд, то происходит обратное. Гнев подпитывает сам себя через многократное повторение травмирующего переживания.

Если же обратиться к логике и понять, что именно вызывает гнев, можно быстрее успокоиться. Поэтому важно дать мозгу и телу возможность выйти из состояния раздражительности и расслабиться.

С кем же всё-таки поговорить о своих проблемах?

Психологи рекомендуют выбирать для конструктивных разговоров о гневе не тех, кто просто будет соглашаться с вашим мнением, а тех, кто способен взглянуть на ситуацию с другой стороны.

Желательно, чтобы это был человек, который действительно в вас заинтересован, но обладает развитым критическим мышлением. Это поможет не только рассмотреть проблему с разных ракурсов, но и найти способы ее разрешения. Особенно важно понимать, что за гневом часто скрывается глубокая эмоциональная травма.

Гнев — это шаг на пути к решению более давних проблем

Некоторые эксперты считают, что гнев — это сигнал о том, что есть травмирующий опыт, причиняющий боль. И возврат к прошлому может спровоцировать что угодно, например, хамство по отношению к вам в общественном транспорте.

Необходимо внимательно проанализировать не только текущую ситуацию, но и прошлые события. Найти связь и попытаться использовать свои эмоции в качестве мотивации для разрешения проблемы. И если это не удается, можно попробовать изменить свое отношение к произошедшему.

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