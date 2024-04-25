Эксперты: Выпуск гнева может разозлить ещё сильнее

Желательно, чтобы это был человек, который действительно в вас заинтересован, но обладает развитым критическим мышлением. Это поможет не только рассмотреть проблему с разных ракурсов, но и найти способы ее разрешения. Особенно важно понимать, что за гневом часто скрывается глубокая эмоциональная травма.