Жительница Тулы обратилась в суд после получения травмы на работе

По данным искового заявления, в 2021 году женщина приступила к работе техника-лаборанта по кормам на мелькомбинате. В 26 июля 2022 года она находилась на складе, выполняя свои обязанности. В то же время водитель электропогрузчика двигался задним ходом и не заметил женщину, наехав и защемив ее правую ногу. Женщину доставили в больницу скорой помощи, где она получает лечение вплоть до настоящего времени, пишет tsn24.ru.