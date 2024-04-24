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Жительница Тулы обратилась в суд после получения травмы на работе

24 апреля 2024, 04:46
Женщина из Тулы подала иск против компании «Новомосковский мелькомбинат» после получения травмы ноги на рабочем месте, как сообщается отделом судебных дел Тульской области.

По данным искового заявления, в 2021 году женщина приступила к работе техника-лаборанта по кормам на мелькомбинате. В 26 июля 2022 года она находилась на складе, выполняя свои обязанности. В то же время водитель электропогрузчика двигался задним ходом и не заметил женщину, наехав и защемив ее правую ногу. Женщину доставили в больницу скорой помощи, где она получает лечение вплоть до настоящего времени, пишет tsn24.ru.

На судебном заседании 19 апреля 2024 года третья сторона, ООО «Васток», которое не предъявляет своих требований, было включено в качестве участника дела, связанного с договором между компанией и другой организацией. Суд потребовал предоставить ООО «Васток» документы, подтверждающие работу человека, управляющего электропогрузчиком, а также его профессиональные квалификации. Помимо этого, свидетели были приглашены для подтверждения обстоятельств, в которых женщина получила травму.

Следующее судебное заседание назначено на 16 мая в Новомосковском районном суде.

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