Уполномоченный по правам ребенка поддержал меры по проблеме подросткового курения

«Общественный Совет по проблеме подросткового курения неоднократно выступал с инициативой усовершенствовать действующее законодательство для выявления случаев продажи несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции. На данный момент мы заручились поддержкой со стороны Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая также, как и мы считает, что возможность привлечения несовершеннолетних волонтеров в контрольные мероприятия по выявлению недобросовестных продавцов станет эффективным инструментом. Напомню, что на данный момент у контрольно-надзорных органов такой возможности нет и зафиксировать факт продажи сигарет или вейпов несовершеннолетним практически невозможно. Мы уверены, что наша инициатива будет учтена Госдумой», — рассказала исполнительный директор Совета Анна Сорочинская.