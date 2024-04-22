Орешкин: Изменения в экономике — шанс для молодежи реализовать себя

Он также упомянул о цифровой платформе МСП, созданной для обеспечения предпринимателей инструментами и навыками, необходимыми для развития бизнеса. Эта платформа также помогает создавать равные возможности для бизнеса во всех регионах РФ при помощи онлайн-инструментов.