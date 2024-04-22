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Орешкин: Изменения в экономике — шанс для молодежи реализовать себя

Орешкин: Изменения в экономике — шанс для молодежи реализовать себя

22 апреля 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney
Форум молодых предпринимателей «Создай наше», организованный Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив, состоялся в Москве. В рамках мероприятия прошла дискуссия на тему «Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России».

Помощник президента РФ Максим Орешкин в своём выступлении подчеркнул, что условия, в которых сейчас находится Российская Федерация, предоставляют уникальный шанс молодым бизнесменам. Именно они могут стать драйверами российской экономики, пишет regnum.ru.

Орешкин заявил, что структурные изменения в экономике открывают новые возможности для самореализации молодежи. Он призвал молодых людей активно пробовать себя в предпринимательстве и стартапах.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что в России около 996 000 молодых предпринимателей, что составляет примерно 25% от их общего числа. От них, к слову, поступает наибольшее число запросов на государственную поддержку.

Он также упомянул о цифровой платформе МСП, созданной для обеспечения предпринимателей инструментами и навыками, необходимыми для развития бизнеса. Эта платформа также помогает создавать равные возможности для бизнеса во всех регионах РФ при помощи онлайн-инструментов.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила эволюцию запросов бизнеса в России — в частности, рост отечественных брендов. А руководитель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик подчеркнул возможности малого бизнеса там, куда пока не могут добраться крупные компании.

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