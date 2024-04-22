Мэр Алексей Копайгородский рассказал, как Сочи отпразднует 9 Мая

Глава городской администрации Алексей Копайгородский сообщил, что все ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты к празднику — для этой цели в городском бюджете было заложено 50 миллионов рублей. Он подчеркнул, что забота о защитниках осуществляется на постоянной основе — за каждым из ветеранов закреплен сотрудник мэрии.