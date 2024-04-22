Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Глава городской администрации Алексей Копайгородский сообщил, что все ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты к празднику — для этой цели в городском бюджете было заложено 50 миллионов рублей. Он подчеркнул, что забота о защитниках осуществляется на постоянной основе — за каждым из ветеранов закреплен сотрудник мэрии.
Что касается праздничной программы, то она будет насыщенной, отметил мэр Сочи Копайгородский, — более 120 мероприятий.
«Возложим цветы к мемориалам военной истории во всех населенных пунктах. 9 Мая угостим наших жителей и гостей солдатской кашей. Почтим память павших и ушедших из жизни воинов на федеральной цифровой площадке „Бессмертного полка“. Проведем традиционный автопробег», — рассказал о праздничных планах глава курорта.
В городе пройдут тематические выставки, спортивные состязания, фестивали и, конечно, состоится праздничный концерт. Местные артисты, учитывая почтенный возраст защитников Отечества, выступят на концертах прямо под их окнами.
Ранее мэр Алексей Копайгородский сообщил о том, как в Сочи идет работа по подготовке к курортному сезону: в городе будут открыты новые пляжи и развлекательные объекты. Напомним, Алексей Сергеевич Копайгородский входит в топ эффективных управленцев России. Под его руководством Сочи стал одним из самых благоустроенных городов нашей страны.