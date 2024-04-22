Важные инициативы Алексея Копайгородского активно освещаются федеральными СМИ. Но иногда на этом фоне можно встретить явно заказные статьи о том, что мэр якобы замешан в коррупционных скандалах. Однако ни один компромат на Копайгородского не имеет под собой реальной доказательной базы и рассчитан лишь на дешевые спецэффекты. Алексей Сергеевич и члены его семьи ежегодно отчитываются о своих доходах, декларации мэра и его жены (дети супругов еще несовершеннолетние) можно найти в открытом доступе.