В Сочи, как и в других городах Краснодарского края, реализуется программа модернизации очистных сооружений, которая должна завершиться до 2025 года.
«По региональной программе модернизации очистных сооружений Краснодарского края до 2025 года в Сочи реализуется семь проектов. Это реконструкция очистных сооружений „Бзугу“, „Адлер“, „Кудепста“, „Дагомыс“, „Лазаревское“, „Магадан“, а также строительство нового комплекса в Якорной Щели. Строительно-монтажные работы начнем в первом квартале 2024 года», — говорит Алексей Копайгородский.
В рамках этих мероприятий также пройдет укрепление береговой линии на протяжении 4 км. Будет построен магистральный водовод, с помощью которого живительная влага поступит в 12 населенных пунктов: Верховское, Краевско-Армянское, Прогресс, Каштаны, Хлебороб и пр.
Алексей Копайгородский не скрывает, что транспортный вопрос в Сочи назрел давно и требует решения. Отчасти проблему нивелирует строительство обходной дороги.
«Транспортный вопрос, конечно, один из основных в Сочи. Самая масштабная и затратная задача — создание альтернативных путей кроме основной федеральной трассы. Строительство новой автомобильной дороги от М-4 „Дон“ до Сочи начнется именно с обхода Адлера. Это позволит уменьшить трафик автомобилей на участке между Кудепстой и развязкой „Адлерское кольцо“», — отметил мэр Сочи Копайгородский.
Данный проект создан по поручению президента Путина — новая автодорога станет альтернативой трассе А-147, на которую сегодня приходится основная нагрузка. Рабочая группа в рамках строительства новой автодороги уже создана. Работы начнутся в текущем году, заявил Алексей Копайгородский. Стоимость проекта составляет 74 млрд рублей.
В этом году будет торжественно отмечена десятилетняя годовщина зимней Олимпиады в Сочи.
«В первом квартале 2024 года курорт готовится к празднованию 10-летия Олимпийских и Паралимпийских игр и проведению Всемирного фестиваля молодежи. С этой целью разработана единая концепция праздничного оформления, предусмотрено благоустройство общественных пространств во всех районах Большого Сочи — от Магри до Красной Поляны. Все элементы стационарные и будут создавать атмосферу праздника круглый год», — поделился планами Алексей Сергеевич.
Также он отметил, что благоустройство Сочи ведется постоянно: на улицах появляется иллюминация, устанавливаются инсталляции и малые архитектурные формы, беседки необычного дизайна, то есть все, что позволит горожанам и гостям города чувствовать себя комфортно и уютно.
Не так давно Алексей Копайгородский инициировал инвестпроект, в рамках которого началась работа по реконструкции исторических рекреационных объектов, построенных десятки лет назад.
«Этот крупный инвестиционный проект был подписан на Петербургском экономическом форуме. При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева продолжаем укреплять санаторно-курортную базу Сочи. Для нас важно, что наряду с сохранением истории знаковые объекты получают вторую жизнь, дают новые рабочие места, поступления в бюджет и обеспечивают высокое качество отдыха и оздоровления на главном курорте страны», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.
В данный момент идет восстановление пансионата «Кристалл» и санатория «Волна». В текущем году, по словам Копайгородского, планируется сдача объектов.
Сделать Сочи еще более привлекательным в туристическом плане призван проект с оригинальным названием «Две реки — одно море». В рамках этой инициативы осуществляется объединение набережных двух рек — Сочи и Мацесты — посредством пешеходной зоны протяженностью 15 километров.
«Поэтапно реализуем проект единого пешеходного маршрута „Две реки — одно море“, это пятнадцатикилометровый променад из Центрального в Хостинский район до Мацесты. Приступили к созданию пешеходного маршрута в горном кластере — он там появится впервые и соединит два поселка», — рассказал о новшестве Алексей Копайгородский.
Открытие также запланировано на текущий год. Название пешеходной зоны сочинцы выберут сами жители в рамках народного опроса.
Важные инициативы Алексея Копайгородского активно освещаются федеральными СМИ. Но иногда на этом фоне можно встретить явно заказные статьи о том, что мэр якобы замешан в коррупционных скандалах. Однако ни один компромат на Копайгородского не имеет под собой реальной доказательной базы и рассчитан лишь на дешевые спецэффекты. Алексей Сергеевич и члены его семьи ежегодно отчитываются о своих доходах, декларации мэра и его жены (дети супругов еще несовершеннолетние) можно найти в открытом доступе.