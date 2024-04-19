В «Русарго» отказались комментировать переезд юрлица из Тамбова в Белгород

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В пресс-службе «Русагро» журналистам Бел.Ру ответили, что компания пока не комментирует изменение места нахождения юридического лица с Тамбовской области на Белгородскую. При этом сам факт «переезда» представители фирмы подтвердили.
В официальном запросе Бел.Ру предположило, что «Русагро» меняет место нахождения юрлица из-за суда с ГК «Агро-Белогорье» и создания особой экономической зоны в Белгородской области. Связанные с этим вопросы также остались без ответа.
Ранее Бел.Ру стало известно, что юридическим лицом ООО «ГК „Русагро““ было принято решение об изменении места нахождения. Если изначально фирма была зарегистрирована в Тамбове, то с 10 апреля начался процесс перехода в Белгород.
«Русагро» создано в 2003 году. Основной вид деятельности ООО — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор — Тимур Липатов.
В данный момент ГК ведёт судебные разбирательства с ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова — ему принадлежат 72,5% в уставном капитале последней. Ещё 22,5% — как раз у «Русагро».