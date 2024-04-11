Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Согласно имеющимся у Бел.Ру данным, юридическим лицом ООО «ГК „Русагро“» принято решение об изменении места нахождения. Если изначально фирма была зарегистрирована в Тамбове, то с 10 апреля начался процесс «переезда» в Белгород.
«Русагро» 21 год — зарегистрировано оно в 2003 году. Основной вид деятельности ООО — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор — Тимур Липатов.
В данный момент ГК ведёт судебные разбирательства с ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова — ему принадлежат 72,5% в уставном капитале последней. Ещё 22,5% — как раз у «Русагро». Ранее в 2019 году «Русагро» передало свою долю в белгородском агрохолдинге головной компании ROS AGRO PLC на Кипр. Однако летом 2022 года часть «Агро-Белогорья» вновь «вернулась» в Тамбовскую область.
11 декабря предприятие через суд также добилось ареста долей Зотова и Ларисы Ковалёвой в уставном капитале «Агро-Белогорья». Споры между владельцами агрохолдинга идут уже несколько месяцев.
Официальных комментариев о причинах изменения юридического адреса «Русагро» на момент публикации не было.