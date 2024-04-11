Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород

В данный момент ГК ведёт судебные разбирательства с ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова — ему принадлежат 72,5% в уставном капитале последней. Ещё 22,5% — как раз у «Русагро». Ранее в 2019 году «Русагро» передало свою долю в белгородском агрохолдинге головной компании ROS AGRO PLC на Кипр. Однако летом 2022 года часть «Агро-Белогорья» вновь «вернулась» в Тамбовскую область.