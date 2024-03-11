«Русагро» требует с «Агро-Белогорья» 100 тысяч в день за непредоставление документов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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ГК «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ГК «Агро-Белогорье». Истец попросил суд обязать ответчика в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения обеспечить проведение аудиторской проверки и предоставить компании «Ф-Аудит» ряд документов.
Среди которых договор об учреждении общества, устав, протоколы собрания учредителей, внутренние документы общества, положения о филиалах и представительствах, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, протоколы общих собраний, списки аффилированных лиц.
Для аудиторской проверки истец также потребовал предоставить годовую бухгалтерскую отчётность, договоры со всеми их неотъемлемыми частями, договоры хранения, займа, кредитные договоры, договоры поручительства и т. д.
Также «Русагро» потребовало взыскать с «Агро-Белогорье» в случае неисполнения решения суда неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день просрочки.
На заседание представитель ответчика не явился. Через канцелярию суда от «Агро-Белогорья» поступили возражения против перехода из предварительного судебного заседания в основное и рассмотрения дела по существу. Ответчик также попросил суд отложить предварительно заседание на более позднюю дату. Представители истца возражали против удовлетворения ходатайства.
В итоге ходатайство представителя ответчика об отложении предварительного судебного заседания отклонили. Подготовку дела к разбирательству завершили. Следующее заседание состоится 8 апреля.