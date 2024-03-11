«Русагро» требует с «Агро-Белогорья» 100 тысяч в день за непредоставление документов

На заседание представитель ответчика не явился. Через канцелярию суда от «Агро-Белогорья» поступили возражения против перехода из предварительного судебного заседания в основное и рассмотрения дела по существу. Ответчик также попросил суд отложить предварительно заседание на более позднюю дату. Представители истца возражали против удовлетворения ходатайства.