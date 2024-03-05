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Суд

Ковалёва допустила нарушения? Почему «Русагро» не пришло на собрание «Агро-Белогорья»

5 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI
Суд

В «Русагро» объяснили, почему не пришли на собрание в «Агро-Белогорье»

Представители «Русагро» не пришли на собрание по снятию Ковалевой с поста гендиректора «Агро-Белогорья». Как сообщили Бел.Ру представители агрохолдинга, это произошло из-за нарушений проведения собрания со стороны Ковалевой. Компания обратились в суд.
Сюжет
Суд

Вчера стало известно, что представители «Русагро» не явились на собрание по вопросу снятия Ковалёвой с поста гендиректора «Агро-Белогорья», хотя провести его предложили как раз они. На встрече планировали обсудить некоторые вопросы, которые касались также и внутреннего корпоративного управления. Уточняется, что «Русагро» предложило вопросы о принятии новой редакции устава компании, положения о совете директоров и создании аудиторской комиссии.

Почему компания-инициатор не явилась? Редакции Бел.Ру в «Русагро» сообщили следующее:

«К сожалению, со стороны генерального директора Ковалевой были допущены нарушения правил проведения собрания участников „Агро-Белогорья“. „Русагро“, как участник, чьи права оказались нарушены, было вынуждено обратиться в суд для их устранения. Это, собственно, и является предметом нового иска».

Так, заявление компания подала 4 марта. Его приняли в работу в суде. Ответчиком выступит ООО «Агро-Белогорье».

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