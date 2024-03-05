Ковалёва допустила нарушения? Почему «Русагро» не пришло на собрание «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Вчера стало известно, что представители «Русагро» не явились на собрание по вопросу снятия Ковалёвой с поста гендиректора «Агро-Белогорья», хотя провести его предложили как раз они. На встрече планировали обсудить некоторые вопросы, которые касались также и внутреннего корпоративного управления. Уточняется, что «Русагро» предложило вопросы о принятии новой редакции устава компании, положения о совете директоров и создании аудиторской комиссии.
Почему компания-инициатор не явилась? Редакции Бел.Ру в «Русагро» сообщили следующее:
«К сожалению, со стороны генерального директора Ковалевой были допущены нарушения правил проведения собрания участников „Агро-Белогорья“. „Русагро“, как участник, чьи права оказались нарушены, было вынуждено обратиться в суд для их устранения. Это, собственно, и является предметом нового иска».
Так, заявление компания подала 4 марта. Его приняли в работу в суде. Ответчиком выступит ООО «Агро-Белогорье».