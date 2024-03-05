Ковалёва допустила нарушения? Почему «Русагро» не пришло на собрание «Агро-Белогорья»

Вчера стало известно, что представители «Русагро» не явились на собрание по вопросу снятия Ковалёвой с поста гендиректора «Агро-Белогорья», хотя провести его предложили как раз они. На встрече планировали обсудить некоторые вопросы, которые касались также и внутреннего корпоративного управления. Уточняется, что «Русагро» предложило вопросы о принятии новой редакции устава компании, положения о совете директоров и создании аудиторской комиссии.