МСБ привлек 2,5 млрд рублей на фондовом рынке при поддержке МСП Банка

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
При этом объем вырученных средств составил около 2,5 млрд рублей. За полгода банк принял участие в двадцати выпусках биржевых облигаций на 5 млрд рублей, пишет РИА Новости.
Председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что поддержка со стороны МСП Банка как одного из институтов развития предоставляет возможность компаниям совершить выход на фондовый рынок быстрым и понятным. Он добавил, что сегодня спрос на такой способ привлечения финансирования уверенно растет.
«Совокупный объем выпусков облигаций, реализованных при поддержке нашего дочернего банка, только по итогам первых трех месяцев 2024 года сопоставим с аналогичным показателем за весь прошлый год», — рассказал Исаевич.
Он также напомнил, что способ выпуска облигаций с поручительством Корпорации МСП дает возможность снижать ставки фондирования для эмитентов, что играет важную роль при принятии решения о выходе на фондовой рынок.
Банк имеет все необходимые ресурсы, чтобы при наличии спроса и благоприятной обстановки поддержать малый бизнес в выпуске биржевых облигаций в объеме до 8 млрд рублей. Об этом рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
В перечень эмитентов, разместивших облигации при поддержке МСП Банка, вошли компании из реестра малых технологических компаний: «ХРОМОС Инжиниринг», поставщик хроматографических комплексов, «Мой Самокат», крупнейший в РФ сервис проката устройств микромобильности. МСП Банк также стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций для компании «Симпл Солюшнз Кэпитл», ведущим свою деятельность в разных секторах экономики: лизинг, факторинг, поставка оборудования, сельское хозяйство и пр. При содействии банка облигации выпустило предприятие «Моторные Технологии» (завод Mizotty), занимающееся созданием и импортозамещением промышленного моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.
МСП Банк является участником нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.