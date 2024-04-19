МСБ привлек 2,5 млрд рублей на фондовом рынке при поддержке МСП Банка

В перечень эмитентов, разместивших облигации при поддержке МСП Банка, вошли компании из реестра малых технологических компаний: «ХРОМОС Инжиниринг», поставщик хроматографических комплексов, «Мой Самокат», крупнейший в РФ сервис проката устройств микромобильности. МСП Банк также стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций для компании «Симпл Солюшнз Кэпитл», ведущим свою деятельность в разных секторах экономики: лизинг, факторинг, поставка оборудования, сельское хозяйство и пр. При содействии банка облигации выпустило предприятие «Моторные Технологии» (завод Mizotty), занимающееся созданием и импортозамещением промышленного моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.