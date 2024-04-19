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Детскую поликлинику на Харгоре в Белгороде после обстрела ВСУ отремонтируют до 1 июля

Детскую поликлинику на Харгоре в Белгороде после обстрела ВСУ отремонтируют до 1 июля

19 апреля 2024, 10:30
Фото: 1MI
В медучреждении пострадали оконные блоки, стеклопакеты и фасад. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве. Также власти рассказали, сколько всего объектов здравоохранения пострадали за два года от обстрелов ВСУ.

В начале апреля во время очередного обстрела в Белгороде пострадала детская поликлиника №4. Стоит отметить, что здание капитально отремонтировали летом 2023 года. В правительстве Бел.Ру рассказали, что в здании повреждены оконные блоки (18 штук), стеклопакеты (56 штук), фасад (320 м²) и внутренняя отделка помещений.

Сметная документация по определению стоимости восстановительных работ сейчас находится в стадии разработки. Устранить все повреждения в поликлинике власти планируют до 1 июля 2024 года.

В областном правительстве отметили, что всего в результате обстрелов со стороны Украины в 2023 и 2024 году на территории Белгородской области повреждения получили 44 объекта здравоохранения. Они находятся в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Корочанском, Волоконовском районах, Шебекинском, Валуйском и Грайворонском округе.

В прошлом году на восстановление шести объектов здравоохранения на территории Шебекинского округа из резервного фонда белгородского правительства направили 83 млн рублей.

В настоящее время региональные власти продолжают согласовывать с федеральными органами власти объёмы и сроки выделения денег из федерального бюджета на восстановление региональных объектов (в том числе медучреждений), которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.

На сегодняшний день тепловые контуры по временной схеме закрыли на 37 повреждённых объектах здравоохранения. В 2023 году в полном объёме работы завершили на пяти объектах в Шебекинском округе, из которых три повреждены повторно в текущем году.

По двум объектам Грайворонского округа оценить степень повреждений и приступить к восстановительным работам власти не могут из-за оперативной обстановки.

По состоянию на текущую дату отремонтировать нужно:

  • 14 медучреждений на территории Белгорода;
  • три на территории Белгородского района;
  • 10 территории Шебекинского округа;
  • шесть на территории Валуйского округа;
  • один на территории Волоконовского района;
  • шесть на территории Грайворонского округа;
  • один на территории Корочанского района;
  • один на территории Краснояружского района.
В Белгороде капитально отремонтируют поликлинику № 7
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#Обстрел#Восстановление#Повреждения#Фасад#ВСУ#Медучреждение#Стеклопакеты
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