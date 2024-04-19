Детскую поликлинику на Харгоре в Белгороде после обстрела ВСУ отремонтируют до 1 июля

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В начале апреля во время очередного обстрела в Белгороде пострадала детская поликлиника №4. Стоит отметить, что здание капитально отремонтировали летом 2023 года. В правительстве Бел.Ру рассказали, что в здании повреждены оконные блоки (18 штук), стеклопакеты (56 штук), фасад (320 м²) и внутренняя отделка помещений.
Сметная документация по определению стоимости восстановительных работ сейчас находится в стадии разработки. Устранить все повреждения в поликлинике власти планируют до 1 июля 2024 года.
В областном правительстве отметили, что всего в результате обстрелов со стороны Украины в 2023 и 2024 году на территории Белгородской области повреждения получили 44 объекта здравоохранения. Они находятся в Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Корочанском, Волоконовском районах, Шебекинском, Валуйском и Грайворонском округе.
В прошлом году на восстановление шести объектов здравоохранения на территории Шебекинского округа из резервного фонда белгородского правительства направили 83 млн рублей.
В настоящее время региональные власти продолжают согласовывать с федеральными органами власти объёмы и сроки выделения денег из федерального бюджета на восстановление региональных объектов (в том числе медучреждений), которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.
На сегодняшний день тепловые контуры по временной схеме закрыли на 37 повреждённых объектах здравоохранения. В 2023 году в полном объёме работы завершили на пяти объектах в Шебекинском округе, из которых три повреждены повторно в текущем году.
По двум объектам Грайворонского округа оценить степень повреждений и приступить к восстановительным работам власти не могут из-за оперативной обстановки.
По состоянию на текущую дату отремонтировать нужно: