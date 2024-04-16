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Больница

В Белгороде капитально отремонтируют поликлинику № 7

16 апреля 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Больница

На проект капремонта поликлиники в Белгороде уйдёт 5,2 млн рублей

Управление капитального строительства региона ищет подрядчика, который выполнит проектные работы. Лот появился на госзакупках.

В Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 7 на Губкина, 46. Сейчас областной УКС ищет подрядчика, который выполнит проектные работы. Исполнителя контракта определят 7 мая. На разработку проекта готовы потратить 5 млн 269 тыс. 641 рубль.

В здании расположено пять этажей, в том числе одно подземное. Объект был построен в 1989 году. Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию с сохранением существующих мощностей здания. В проекте должны быть предусмотрены брендирование входной группы и помещений, восстановление отделки фасадов, цветовые решения и другие работы.

Согласно документам, в здании необходимо заменить кровельное покрытие, внутренние и наружные двери. Необходимы капремонт отмостки здания, устройство пандуса, реконструкция площадки ТБО с заменой контейнеров и установкой ограждений.

Работы подрядчик должен выполнить в течение 180 дней.

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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Медицина#Ремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Поликлиника#Белгород
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