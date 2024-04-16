В Белгороде капитально отремонтируют поликлинику № 7

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 7 на Губкина, 46. Сейчас областной УКС ищет подрядчика, который выполнит проектные работы. Исполнителя контракта определят 7 мая. На разработку проекта готовы потратить 5 млн 269 тыс. 641 рубль.
В здании расположено пять этажей, в том числе одно подземное. Объект был построен в 1989 году. Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию с сохранением существующих мощностей здания. В проекте должны быть предусмотрены брендирование входной группы и помещений, восстановление отделки фасадов, цветовые решения и другие работы.
Согласно документам, в здании необходимо заменить кровельное покрытие, внутренние и наружные двери. Необходимы капремонт отмостки здания, устройство пандуса, реконструкция площадки ТБО с заменой контейнеров и установкой ограждений.
Работы подрядчик должен выполнить в течение 180 дней.