В Белгороде капитально отремонтируют поликлинику № 7

В здании расположено пять этажей, в том числе одно подземное. Объект был построен в 1989 году. Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию с сохранением существующих мощностей здания. В проекте должны быть предусмотрены брендирование входной группы и помещений, восстановление отделки фасадов, цветовые решения и другие работы.