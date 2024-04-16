Новую поликлинику для взрослых пациентов построят в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Валуйках на улице Свердлова появится новая взрослая поликлиника. Заказчиком работ выступает министерство строительства области.
Подрядчика выберут 6 мая. Он должен будет подготовить проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, построить объект и поставить необходимое оборудование. Начальная цена контракта составляет 777 млн 159 тыс. 396 рублей.
Общая площадь поликлиники составит 6,3 тыс. кв. м. Учреждение должно быть рассчитано для приёма 700 пациентов в смену.
Согласно документам, в поликлинике разместят актовый зал на 100 мест, кабинеты врачей, аптеку, кабинет неотложной помощи, дневной стационар, центр семейной медицины.
Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2025 года. Строительство будет проходить в три этапа.