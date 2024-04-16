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Больница

Новую поликлинику для взрослых пациентов построят в Белгородской области

16 апреля 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Больница
Речь идёт о строительстве взрослой поликлиники в Валуйках на улице Свердлова. Поликлиника должна быть рассчитана для приёма 700 человек в смену. Лот на выполнение работ появился на госзакупках.

В Валуйках на улице Свердлова появится новая взрослая поликлиника. Заказчиком работ выступает министерство строительства области.

Подрядчика выберут 6 мая. Он должен будет подготовить проектную документацию, выполнить инженерные изыскания, построить объект и поставить необходимое оборудование. Начальная цена контракта составляет 777 млн 159 тыс. 396 рублей.

Общая площадь поликлиники составит 6,3 тыс. кв. м. Учреждение должно быть рассчитано для приёма 700 пациентов в смену.

Согласно документам, в поликлинике разместят актовый зал на 100 мест, кабинеты врачей, аптеку, кабинет неотложной помощи, дневной стационар, центр семейной медицины.

Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2025 года. Строительство будет проходить в три этапа.

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#Алина Харина#Белгородская область#Медицина#Строительство#Врачи#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Поликлиника#Белгород#Валуйский горокруг
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