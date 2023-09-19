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Детская больница в Белгороде получит новый корпус

В детской больнице в Белгороде построят третий корпус на 122 места

19 сентября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Детская больница в Белгороде получит новый корпус
18 сентября управление капитального ремонта по Белгороду разместило заказ на сайте госзакупок по выполнению проектных работ по строительству лечебного корпуса №3 детской областной клинической больницы. Начальная цена контракта составляет 12,35 миллиона рублей.

Согласно документам госзакупки, планируется строительство лечебного, диагностического и лечебно-диагностического корпусов. Проект включает создание поликлиники, грязелечебницы, амбулатории, медпункта, женских консультаций и фельдшерско-акушерских пунктов. Общая площадь земельного участка, выделенного для строительства на улице Губкина, 44, составляет 40,3 тыс. квадратных метра.

Есть проектное дополнение к заданию. Запланировано строительство и других помещений для корпуса. Это:

  • микробиологическая лаборатория площадью 974 м² (на 100 000 исследований в год);
  • группа помещений барокамер — каждая площадью 88 м²;
  • блок помещений для дежурного персонала — 440 м²;
  • отделение госпитальной педагогики на 60 человек — 705 м²;
  • травматологический пункт на 120 посещений в смену;
  • блок лечебно-диагностических исследований (кабинеты гастро-и бронхоскопии, УЗИ, экспресс-лаборатория, кабинет ЭКГ);
  • госпитальная школа на 60 человек.

А также подрядчику необходимо создать возможность размещения 122 круглосуточных стационарных коек для многопрофильных больниц. В том числе:

  • отделения скорой медицинской помощи на 30 коек;
  • офтальмологическое отделение на 20 коек;
  • онкогематологическое отделение на 35 коек;
  • оториноларингологическое отделение на 37 коек.

Каждая палата должна быть оборудована складными кроватями для сопровождающих при их круглосуточном пребывании, настенным телевизором и палатной вызовной сигнализацией.

Помещения микробиологической лаборатории, по плану работ, будут разделены на зоны («чистая» и «заразная») с отдельными входами. «Чистая» — для сотрудников, «заразная» — для доставки материалов на исследования и работы с патогенами. В корпусе №3 будет и своя экспедиционная (помещение для временного хранения подлежащих уничтожению лекарственных средств) и «убивочная» (помещение для обеззараживания ПБА III–IV групп патогенности).

Подрядчик должен предусмотреть в проекте строительства учебную кафедру НИУ БелГУ, которая, согласно запросу заказчика, будет связываться с главным корпусом учреждения надземным переходом. А подземный переход будет необходим для связи проектируемого
корпуса с пищеблоком.

В проекте контракта указаны следующие сроки работ: со следующего дня после заключения контракта — до 11 декабря 2023 года. Окончание подачи заявок — 4 октября 2023 года.

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