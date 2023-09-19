В детской больнице в Белгороде построят третий корпус на 122 места

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Согласно документам госзакупки, планируется строительство лечебного, диагностического и лечебно-диагностического корпусов. Проект включает создание поликлиники, грязелечебницы, амбулатории, медпункта, женских консультаций и фельдшерско-акушерских пунктов. Общая площадь земельного участка, выделенного для строительства на улице Губкина, 44, составляет 40,3 тыс. квадратных метра.
Есть проектное дополнение к заданию. Запланировано строительство и других помещений для корпуса. Это:
А также подрядчику необходимо создать возможность размещения 122 круглосуточных стационарных коек для многопрофильных больниц. В том числе:
Каждая палата должна быть оборудована складными кроватями для сопровождающих при их круглосуточном пребывании, настенным телевизором и палатной вызовной сигнализацией.
Помещения микробиологической лаборатории, по плану работ, будут разделены на зоны («чистая» и «заразная») с отдельными входами. «Чистая» — для сотрудников, «заразная» — для доставки материалов на исследования и работы с патогенами. В корпусе №3 будет и своя экспедиционная (помещение для временного хранения подлежащих уничтожению лекарственных средств) и «убивочная» (помещение для обеззараживания ПБА III–IV групп патогенности).
Подрядчик должен предусмотреть в проекте строительства учебную кафедру НИУ БелГУ, которая, согласно запросу заказчика, будет связываться с главным корпусом учреждения надземным переходом. А подземный переход будет необходим для связи проектируемого
корпуса с пищеблоком.
В проекте контракта указаны следующие сроки работ: со следующего дня после заключения контракта — до 11 декабря 2023 года. Окончание подачи заявок — 4 октября 2023 года.