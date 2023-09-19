В детской больнице в Белгороде построят третий корпус на 122 места

Помещения микробиологической лаборатории, по плану работ, будут разделены на зоны («чистая» и «заразная») с отдельными входами. «Чистая» — для сотрудников, «заразная» — для доставки материалов на исследования и работы с патогенами. В корпусе №3 будет и своя экспедиционная (помещение для временного хранения подлежащих уничтожению лекарственных средств) и «убивочная» (помещение для обеззараживания ПБА III–IV групп патогенности).