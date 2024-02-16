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Больница

В белгородской больнице отремонтируют бомбоубежище

16 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI
Больница

В районной больнице в Белгородской области капитально отремонтируют укрытие

Управление капитального строительства области ищет подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы. На капремонт готовы потратить 8,7 млн рублей. Документы появились на госзакупках.

Строительно-монтажные работы планируют провести в бомбоубежище терапевтического корпуса № 1 Валуйской ЦРБ. Начальная цена контракта составляет 8 млн 756 тыс. 89 рублей. Работы должны быть завершены до 15 апреля. Подрядчика выберут 26 февраля.

Исполнитель контракта выполнит общестроительные работы, демонтажные, сантехнические, работы по монтажу системы вентиляции и электромонтажные.

Напомним, что в прошлом году сообщалось о Валуйской ЦРБ, где помещения для укрытия от обстрелов находились в неудовлетворительном состоянии. Позже их привели в порядок. Там покрасили стены и смонтировали освещение.

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#Общество#Белгородская область#Больница#Ремонт#Госзакупки#Белгород#Алина Харина#Бомбоубежище#Валуйский горокруг#Укрытие
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