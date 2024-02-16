В белгородской больнице отремонтируют бомбоубежище

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Строительно-монтажные работы планируют провести в бомбоубежище терапевтического корпуса № 1 Валуйской ЦРБ. Начальная цена контракта составляет 8 млн 756 тыс. 89 рублей. Работы должны быть завершены до 15 апреля. Подрядчика выберут 26 февраля.
Исполнитель контракта выполнит общестроительные работы, демонтажные, сантехнические, работы по монтажу системы вентиляции и электромонтажные.
Напомним, что в прошлом году сообщалось о Валуйской ЦРБ, где помещения для укрытия от обстрелов находились в неудовлетворительном состоянии. Позже их привели в порядок. Там покрасили стены и смонтировали освещение.