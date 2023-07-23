После обстрелов в Валуйках восстанавливают 79 частных домов

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
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Updated Сегодня, 20:00
Всего в городе Валуйки обстрелами разрушены 190 объектов: 82 квартиры и 108 домов. Строителям ещё предстоит восстановить 79 домов и 37 квартир, в основном они нуждаются в замене окон и внутренней отделке помещений.
Также сильно досталось селу Соболевка Валуйского округа: там повреждены 119 домов, 108 из них уже восстановили.
По официальным данным Росстата, в Валуйках проживают около 33 тыс. человек, в Соболевке — около 700 человек.
Глава региона рассказал и о ситуации в Валуйской ЦРБ, где помещения для временного укрытия людей от обстрелов находились в неудовлетворительном состоянии, их тоже привели в порядок: покрасили стены, смонтировали освещение. Нужен ещё запас воды и фонарики, если будут проблемы со светом.
«Я надеюсь, что мы никогда не воспользуемся этими помещениями, но готовность быть должна», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Напомним, помимо восстановления разрушенного жилья, в Валуйках также ремонтируют мост через реку Валуй, который находится на улице Демьяна Бедного. Сдать объект планируют к середине 2024 года, на работы направят 130 млн рублей. Построили мост в 1972 году.