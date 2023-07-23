После обстрелов в Валуйках восстанавливают 79 частных домов

Глава региона рассказал и о ситуации в Валуйской ЦРБ, где помещения для временного укрытия людей от обстрелов находились в неудовлетворительном состоянии, их тоже привели в порядок: покрасили стены, смонтировали освещение. Нужен ещё запас воды и фонарики, если будут проблемы со светом.