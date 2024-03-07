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Ремонт

С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей

7 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI
Ремонт

Белгородское управление капстроительства подало в суд на ООО «ЮТК»

Подрядчик весной 2023 года начал ремонтировать Томаровскую больницу, однако уже в конце лета перестал выходить на связь, не завершив работы. Главе УКСа внесли представление. Ведомство в свою очередь подало в суд на подрядчика, сообщили в прокуратуре.
Сюжет
Суд

В 2023 году ООО «ЮТК» не выполнило строительно-монтажные работы по реконструкции поликлиники Томаровской районной больницы должным образом. Заказчик — управление капитального строительства Белгородской области — расторгнул контракт и начислил подрядчику неустойку в размере 900 тыс. рублей.

Коммерческая организация уклонялась от уплаты, а УКС не принял к ней соответствующих мер. Поэтому прокурор направил представление начальнику управления капитального строительства. Его уже рассмотрели и удовлетворили.

По требованию прокурора заказчик обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском о взыскании штрафных санкций по государственному контракту. Исковое заявление приняли к производству.

Напомним, что на реконструкцию Томаровской больницы выделили 200 млн рублей. Планировалось построить новые помещения и закупить оборудование. Капремонт стартовал весной, однако уже в августе подрядчик перестал выходить на связь.

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#Белгородская область#Суд#Неустойка#Белгород#Иск#Подрядчик#УКС#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Томаровская больница
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