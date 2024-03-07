С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В 2023 году ООО «ЮТК» не выполнило строительно-монтажные работы по реконструкции поликлиники Томаровской районной больницы должным образом. Заказчик — управление капитального строительства Белгородской области — расторгнул контракт и начислил подрядчику неустойку в размере 900 тыс. рублей.
Коммерческая организация уклонялась от уплаты, а УКС не принял к ней соответствующих мер. Поэтому прокурор направил представление начальнику управления капитального строительства. Его уже рассмотрели и удовлетворили.
По требованию прокурора заказчик обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском о взыскании штрафных санкций по государственному контракту. Исковое заявление приняли к производству.
Напомним, что на реконструкцию Томаровской больницы выделили 200 млн рублей. Планировалось построить новые помещения и закупить оборудование. Капремонт стартовал весной, однако уже в августе подрядчик перестал выходить на связь.