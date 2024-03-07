С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей

Белгородское управление капстроительства подало в суд на ООО «ЮТК»

Подрядчик весной 2023 года начал ремонтировать Томаровскую больницу, однако уже в конце лета перестал выходить на связь, не завершив работы. Главе УКСа внесли представление. Ведомство в свою очередь подало в суд на подрядчика, сообщили в прокуратуре.