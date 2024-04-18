Праздника не будет? Белгородцы высказались о проведении выпускных застолий

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Через месяц белгородские выпускники последний раз переступят пороги своих школ. Традиционно после последних звонков девятиклассники и одиннадцатиклассники отправляются праздновать. Но из-за сложной оперативной обстановки формат торжеств ежегодно меняется.
Журналисты Бел.Ру решили узнать у читателей, сколько денег они готовы потратить на праздник в 2024 году и состоится ли он вообще. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1093 человека. Порядка 39% опрошенных (427 человек) отметили, что из-за оперативной обстановки проводить торжество не будут.
27% читателей (300 человек) тратиться на праздник не собираются. Порядка 14% респондентов (155 опрошенных) отдадут на празднование выпускного от 10 до 15 тысяч рублей. Около 7% готовы выделить на торжество от 15 до 25 тысяч рублей, а 5% — от 25 до 40 тысяч рублей.
Практически «золотым» выпускной будет у 79 читателей (или их детей), которые потратят на праздник более 40 тысяч рублей. Это 7% от всех опрошенных.
Стоить отметить, что в прошлом году мы также проводили подобный опрос среди чтителей. Тогда большая часть опрошенных готова была потратить на выпускной от 10 до 15 тысяч рублей (41%). А вот более 40 тысяч рублей готовы были отдать порядка 27% респондентов из общего числа опрошенных в прошлом году.
Стоит отметить, что мы также хотели изучить предложения от белгородских ресторанов по празднованию выпускных. Но их нет. По крайней мере, на официальных страницах в социальных сетях рестораторы ещё не опубликовали объявления о предложениях по проведению выпускных торжеств в своих заведениях.