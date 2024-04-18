Праздника не будет? Белгородцы высказались о проведении выпускных застолий

Стоить отметить, что в прошлом году мы также проводили подобный опрос среди чтителей. Тогда большая часть опрошенных готова была потратить на выпускной от 10 до 15 тысяч рублей (41%). А вот более 40 тысяч рублей готовы были отдать порядка 27% респондентов из общего числа опрошенных в прошлом году.