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Выпускные белгородцев прошли без происшествий

25 июня 2023, 11:38
Фото: Вячеслав Гладков в ВК

Губернатор: выпускные в Белгородской области прошли без происшествий

Вячеслав Гладков сообщил, что дневные выпускные мероприятия прошли спокойно.

«Без происшествий», — так глава Белгородской области охарактеризовал выпускные в регионе, которые прошли 24 июня. По крайней мере, так чиновнику доложили главы муниципалитетов.

Главы вечером доложили, что дневные мероприятия прошли спокойно. По ночным событиям, если таковые всё-таки были, информации о том, что происшествие произошло, у меня нет. Главы сейчас лично докладывают мне. Первый, Владимир Николаевич Перцев, Белгородский район, уже доложил. Надеюсь, что всё прошло спокойно.
Вячеслав Гладков

Несмотря на то, что вчера, 24 июня, Евгений Пригожин готовил вооружённый мятеж в России и обстановка была тревожная, выпускные вечера в Белгородской области отменять не стали. Где было возможно, они прошли.

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#Татьяна Алексютина#Выпускной#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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