Во сколько обойдётся школьный выпускной в Белгороде

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Журналисты Бел.Ру решили подсчитать расходы на организацию праздника для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Для этого мы провели опрос в соцсетях. Свои голоса оставили 486 читателей. 203 человека ответили, что на выпускной в 2023 году потратят от 10 до 15 тысяч рублей. Ещё 76 читателей готовы выложить из семейного бюджета на торжество от 15 до 25 тысяч рублей, а 74 человека — от 25 до 40 тысяч рублей. Практически «золотым» выпускной будет у 133 читателей (или их детей), которые потратят на праздник более 40 тысяч рублей.
Театр начинается с вешалки, а выпускной — с красивого наряда. Именно эта позиция является одной из самых затратных при подготовке к торжеству. В особенный вечер каждый стремиться выглядеть с иголочки.
В перечень расходов для юноши входят костюм-тройка, туфли, рубашка, галстук и ремень. Журналисты Бел.Ру изучили сайты и выяснили, что стоимость костюма стартует от 12 тысяч рублей, обуви — от 1500 рублей. За рубашку придётся выложить от 1600 рублей, а за галстук — от 400 рублей. Что касается ремня, его можно купить за 800 рублей и дороже. В итоге стоимость наряда для молодого человека стартует от 16 300 рублей.
Что касается девушек, помимо наряда, ещё необходимо выделить деньги на причёску и макияж. В целом расходы выглядят следующим образом:
В результате семейный бюджет, по минимальным подсчётам, опустеет на 14 500 рублей.
Отдельная графа в расходах — ресторан. По итогам изучения цен журналисты Бел.Ру выяснили, что на сегодняшний день в Белгороде стоимость банкета на одного человека стартует от 2500 рублей. Также некоторые выпускники предпочитают нанимать ведущего, чтобы торжество было ещё веселее. Стоимость услуг — от 2500 рублей за час. В среднем за вечер это обойдётся в сумму от 10 тысяч рублей.
Не стоит забывать и о фуршете, который может пройти как после линейки, так и перед выпускным. В целом на это потребуется ещё по 2000 рублей с человека. К сумме также можно добавить воздушные шары — порядка 1500 рублей с каждого.
Стоит отметить, что в прошлом году родители потратили на то, чтобы одеть, обуть школьника и отметить выпускной, примерно 35 780 рублей.
Из-за сложившейся оперативной обстановки выпускные вечера в области пройдут в нетрадиционном формате. При этом окончательного решения региональные власти ещё не приняли.
Как ранее рассказал министр образования области Андрей Милёхин, ориентируясь на конкретно сложившуюся оперативную обстановку, власти предпринимают все усилия, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья детей.
Чиновник также добавил, что, если ситуация позволит, то вопрос о проведении последних звонков и выпускных рассмотрят, а также проработают все возможные форматы.