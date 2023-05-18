Во сколько обойдётся школьный выпускной в Белгороде

Журналисты Бел.Ру решили подсчитать расходы на организацию праздника для девятиклассников и одиннадцатиклассников. Для этого мы провели опрос в соцсетях. Свои голоса оставили 486 читателей. 203 человека ответили, что на выпускной в 2023 году потратят от 10 до 15 тысяч рублей. Ещё 76 читателей готовы выложить из семейного бюджета на торжество от 15 до 25 тысяч рублей, а 74 человека — от 25 до 40 тысяч рублей. Практически «золотым» выпускной будет у 133 читателей (или их детей), которые потратят на праздник более 40 тысяч рублей.