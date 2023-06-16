Белгородцы недовольны отменой традиционных выпускных в регионе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:05
Белгородцы интересуются, почему выпускные в регионе в привычном формате отменили, хотя другие мероприятия проводятся. Вопрос прозвучал во время эфира «10 вопросов губернатору».
«Почему на территории области выпускникам запретили празднование выпускных вечеров? Вместе с тем массовые мероприятия к 12 июня в домах культуры проводились. Работают военно-патриотические лагеря. А одно из самых значимых событий по-человечески не разрешают отметить», — спросила жительница региона.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что выпускные вечера в 30-километровой зоне от границы действительно не проводятся — есть опасность. Соответственно, особые требования касаются приграничных муниципалитетов. Более того, глава региона объяснил, что для него значит «по-человечески».
«Давайте всё-таки разберёмся, что у всех разное восприятие того, как „по-человечески“. Кто-то видит „по-человечески“ — ночью в ресторанах. Лично моё отношение к этому крайне негативное. Наверное, неправильно, когда родители с детьми ночью отмечают с алкоголем такой действительно торжественный день в судьбе каждого ребёнка», — пояснил Гладков.
Он добавил, что обстановка вдоль границы сложная. Выпускные там проводить не могут. Обстрелы продолжаются ежедневно, а рисковать не стоит. Если дети и родители хотят устроить праздник, то им помогут организовать его за пределами 30-километровой зоны.
Во всех остальных муниципалитетах выпускные вечера есть. Решения принимают родители, дети и администрации школ. Никто ничего не отменил. Есть ограничения, заключил Гладков.
Напомним, выпускные вечера в Белгородской области проведут 24 июня. Никаких массовых мероприятий не будет. Это необходимая мера из-за текущей обстановки. Аттестаты каждому школьнику вручат индивидуально.