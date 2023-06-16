Белгородцы недовольны отменой традиционных выпускных в регионе

«Давайте всё-таки разберёмся, что у всех разное восприятие того, как „по-человечески“. Кто-то видит „по-человечески“ — ночью в ресторанах. Лично моё отношение к этому крайне негативное. Наверное, неправильно, когда родители с детьми ночью отмечают с алкоголем такой действительно торжественный день в судьбе каждого ребёнка», — пояснил Гладков.