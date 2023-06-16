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Белгородцы недовольны отменой традиционных выпускных в регионе

16 июня 2023, 09:01
Фото: 1MI
Белгородка поинтересовалась у губернатора Вячеслава Гладкова, почему выпускные вечера отменили, а мероприятия в День России проводили. Вопрос прозвучал в ходе прямого эфира главы региона.
Сюжет
Школы

Белгородцы интересуются, почему выпускные в регионе в привычном формате отменили, хотя другие мероприятия проводятся. Вопрос прозвучал во время эфира «10 вопросов губернатору».

«Почему на территории области выпускникам запретили празднование выпускных вечеров? Вместе с тем массовые мероприятия к 12 июня в домах культуры проводились. Работают военно-патриотические лагеря. А одно из самых значимых событий по-человечески не разрешают отметить», — спросила жительница региона.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что выпускные вечера в 30-километровой зоне от границы действительно не проводятся — есть опасность. Соответственно, особые требования касаются приграничных муниципалитетов. Более того, глава региона объяснил, что для него значит «по-человечески».

«Давайте всё-таки разберёмся, что у всех разное восприятие того, как „по-человечески“. Кто-то видит „по-человечески“ — ночью в ресторанах. Лично моё отношение к этому крайне негативное. Наверное, неправильно, когда родители с детьми ночью отмечают с алкоголем такой действительно торжественный день в судьбе каждого ребёнка», — пояснил Гладков.

Он добавил, что обстановка вдоль границы сложная. Выпускные там проводить не могут. Обстрелы продолжаются ежедневно, а рисковать не стоит. Если дети и родители хотят устроить праздник, то им помогут организовать его за пределами 30-километровой зоны.

Во всех остальных муниципалитетах выпускные вечера есть. Решения принимают родители, дети и администрации школ. Никто ничего не отменил. Есть ограничения, заключил Гладков.

Напомним, выпускные вечера в Белгородской области проведут 24 июня. Никаких массовых мероприятий не будет. Это необходимая мера из-за текущей обстановки. Аттестаты каждому школьнику вручат индивидуально.

Стало известно, когда и как пройдут выпускные балы в Белгородской области
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