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В Белгородской области ввели запрет на продажу алкоголя из-за выпускных вечеров

17 июня 2023, 07:29
Фото: 1MI
Ограничения будут действовать 23, 24 и 25 июня, сообщила пресс-служба правительства области.

На время проведения выпускных вечеров в Белгородской области запретят продавать алкоголь. Запрет на продажу спиртного продлится три дня — 23, 24 и 25 июня.

В эти дни будут запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков. Ограничения не коснутся предприятий общественного питания.

Напомним, что выпускные вечера в Белгородской области проведут 24 июня. В дистанционной форме выпускные пройдут в школах, расположенных на расстоянии до 30 км от границы. Для остальных школьников разрешили проводить мероприятия в очном формате.

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#Алина Харина#Продажа алкоголя#Выпускные#Общество#Белгородская область
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