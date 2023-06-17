В Белгородской области ввели запрет на продажу алкоголя из-за выпускных вечеров

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
На время проведения выпускных вечеров в Белгородской области запретят продавать алкоголь. Запрет на продажу спиртного продлится три дня — 23, 24 и 25 июня.
В эти дни будут запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков. Ограничения не коснутся предприятий общественного питания.
Напомним, что выпускные вечера в Белгородской области проведут 24 июня. В дистанционной форме выпускные пройдут в школах, расположенных на расстоянии до 30 км от границы. Для остальных школьников разрешили проводить мероприятия в очном формате.