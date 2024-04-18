Модульбанк начал предлагать российским компаниям возможность B2B-переводов

В число новшеств в банковской отрасли входят B2B-переводы, которые банки могут проводить в онлайн-режиме из любой точки земного шара. Эти переводы обеспечивают проведение международных платежей, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Они дают возможность свести к минимуму затраты на обработку платежей и обмен документами, позволяя компаниям иметь точное представление о состоянии их счетов и истории платежей.