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Модульбанк начал предлагать российским компаниям возможность B2B-переводов

Модульбанк начал предлагать российским компаниям возможность B2B-переводов

18 апреля 2024, 07:27
Фото: 1MI
Рынок банковских переводов в РФ, чтобы адаптироваться к новым условиям, вынужден меняться. В числе прочего российские финорганизации начинают вводить новые виды банковских переводов.

Сейчас особенно важно сделать более доступным осуществление международных платежей на фоне введенных против страны санкций. Новые типы переводов позволяют повысить эффективность платежей и сделать их практически мгновенными. Стоит отметить, что при осуществлении таких платежей применяются более надежные методы аутентификации и шифрования, которые помогут исключить несанкционированный доступ к средствам. Подобные переводы интегрируются с инновационными технологиями, такими как блокчейн или искусственный интеллект, сообщает gorod55.ru.

В число новшеств в банковской отрасли входят B2B-переводы, которые банки могут проводить в онлайн-режиме из любой точки земного шара. Эти переводы обеспечивают проведение международных платежей, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Они дают возможность свести к минимуму затраты на обработку платежей и обмен документами, позволяя компаниям иметь точное представление о состоянии их счетов и истории платежей.

Данные переводы уже используют такие крупные российские банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. А с апреля B2B-переводы через СБП осуществляет и Модульбанк.

Возможность воспользоваться такими переводами доступна всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Но в отличие от классических банковских переводов они доступны всегда и из любой точки мира.

Перевод можно совершить за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует этот код, подтверждая платеж в личном кабинете своего банка.

Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева охарактеризовала B2B-переводы через СБП как настоящий прорыв в развитии рынка.

«Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — говорит эксперт.

Рынок банковских переводов в нашей стране стремительно меняется, реагируя на экономическую и политическую ситуацию. Финансовые организации под влиянием происходящих изменений и дальше будут разрабатывать новые способы осуществления переводов, чтобы обеспечить устойчивое развитие рынка, несмотря на всевозможные сложности.

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