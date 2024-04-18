Модульбанк начал предлагать российским компаниям возможность B2B-переводов

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Сейчас особенно важно сделать более доступным осуществление международных платежей на фоне введенных против страны санкций. Новые типы переводов позволяют повысить эффективность платежей и сделать их практически мгновенными. Стоит отметить, что при осуществлении таких платежей применяются более надежные методы аутентификации и шифрования, которые помогут исключить несанкционированный доступ к средствам. Подобные переводы интегрируются с инновационными технологиями, такими как блокчейн или искусственный интеллект, сообщает gorod55.ru.
В число новшеств в банковской отрасли входят B2B-переводы, которые банки могут проводить в онлайн-режиме из любой точки земного шара. Эти переводы обеспечивают проведение международных платежей, могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами. Они дают возможность свести к минимуму затраты на обработку платежей и обмен документами, позволяя компаниям иметь точное представление о состоянии их счетов и истории платежей.
Данные переводы уже используют такие крупные российские банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк. А с апреля B2B-переводы через СБП осуществляет и Модульбанк.
Возможность воспользоваться такими переводами доступна всем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Но в отличие от классических банковских переводов они доступны всегда и из любой точки мира.
Перевод можно совершить за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует этот код, подтверждая платеж в личном кабинете своего банка.
Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева охарактеризовала B2B-переводы через СБП как настоящий прорыв в развитии рынка.
«Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — говорит эксперт.
Рынок банковских переводов в нашей стране стремительно меняется, реагируя на экономическую и политическую ситуацию. Финансовые организации под влиянием происходящих изменений и дальше будут разрабатывать новые способы осуществления переводов, чтобы обеспечить устойчивое развитие рынка, несмотря на всевозможные сложности.