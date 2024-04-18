Мальчик, который спас сестру при обстреле под Белгородом, восстановился от ран

Когда взрывной волной выбило окна в комнате, мальчик рисовал, а девочка спала. Мама детей вспоминает, что думали, что «бахает где-то далеко». Потом раздался взрыв и выбило окна. Маленькая девочка в тот момент спала на диване, а мальчик рядом рисовал. В итоге брат накрыл сестру собой.