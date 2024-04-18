Мальчик, который спас сестру при обстреле под Белгородом, восстановился от ран

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
При обстреле села Беловское Белгородской области девятилетний мальчик накрыл собой младшую сестру. Девочке в марте исполнилось десять месяцев.
Когда взрывной волной выбило окна в комнате, мальчик рисовал, а девочка спала. Мама детей вспоминает, что думали, что «бахает где-то далеко». Потом раздался взрыв и выбило окна. Маленькая девочка в тот момент спала на диване, а мальчик рядом рисовал. В итоге брат накрыл сестру собой.
Мальчик получил множественные ранения мягких тканей стопы и черепно-мозговую травму, а у девочки были ранения лица и кистей и закрытая черепно-мозговая травма.
Сейчас дети полностью восстановились от ран. Месяц назад мы сообщали, что Женю и Ангелину отпустили на амбулаторное лечение.