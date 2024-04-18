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Скорая помощь

Мальчик, который спас сестру при обстреле под Белгородом, восстановился от ран

18 апреля 2024, 14:41
Фото: 1MI
Скорая помощь
У детей были закрытые черепно-мозговые травмы, ранения стоп и лица. Мама мальчика и девочки отмечает, что они восстановились быстро, сообщает ТАСС.

При обстреле села Беловское Белгородской области девятилетний мальчик накрыл собой младшую сестру. Девочке в марте исполнилось десять месяцев.

Когда взрывной волной выбило окна в комнате, мальчик рисовал, а девочка спала. Мама детей вспоминает, что думали, что «бахает где-то далеко». Потом раздался взрыв и выбило окна. Маленькая девочка в тот момент спала на диване, а мальчик рядом рисовал. В итоге брат накрыл сестру собой.

Мальчик получил множественные ранения мягких тканей стопы и черепно-мозговую травму, а у девочки были ранения лица и кистей и закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас дети полностью восстановились от ран. Месяц назад мы сообщали, что Женю и Ангелину отпустили на амбулаторное лечение.

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