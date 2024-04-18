Ранены два человека, есть разрушения в домах в результате ударов ВСУ по Белгородчине

В Белгородском районе после отражения двух воздушных атак в Разумном пострадала женщина. Она госпитализирована в отделение травматологии второй горбольницы. Помимо этого, в результате прямого попадания в её дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Также в результате попадания беспилотника в производственном помещении были выбиты окна.