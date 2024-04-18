Ранены два человека, есть разрушения в домах в результате ударов ВСУ по Белгородчине

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Белгородском районе после отражения двух воздушных атак в Разумном пострадала женщина. Она госпитализирована в отделение травматологии второй горбольницы. Помимо этого, в результате прямого попадания в её дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Также в результате попадания беспилотника в производственном помещении были выбиты окна.
В Дубовом после отражения воздушной атаки повреждён дом, в одной из квартир многоэтажки и административном здании выбило окна. В Стрелецком также пострадал частный дом, а в Никольском — хозпостройка.
В областном центре после отражения атаки повреждён легковой автомобиль.
В Корочанском районе в селе Подкопаевка упал реактивный БПЛА. В результате повредился забор частого дома. Место оцепили. Временно отселены 17 жителей из шести ближайших домов. В Дальней Игуменке обнаружили обломки БПЛА. Повреждено частное домовладение — выбиты окна, посечён фасад, частично разрушена крыша.
В Прохоровском районе рядом с селом Жимолостное повреждена линия электропередачи, произошло возгорание травы из-за атаки БПЛА. Возгорание потушили. Электроснабжение восстановили.
Пострадавший также есть в Шебекино. Во время воздушной атаки мужчина получил контузию и ссадину правого плеча. Ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. В одном частном доме выбиты окна.
Без последствий на земле обошлось в Старооскольском горокруге, Краснояружском и Волоконовском районах.
Отметим, что под обстрелами также продолжают находиться населённые пункты Грайворонского округа. Пострадавших и разрушений за сутки в населённых пунктах нет.