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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Обстрел

Ранены два человека, есть разрушения в домах в результате ударов ВСУ по Белгородчине

18 апреля 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел

За сутки ВСУ пытались атаковать девять районов Белгородской области

В трёх районах обошлось без последствий на земле. В результате атак пострадали два жителя региона, повреждены автомобили, частные дома и хозпостройки, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе после отражения двух воздушных атак в Разумном пострадала женщина. Она госпитализирована в отделение травматологии второй горбольницы. Помимо этого, в результате прямого попадания в её дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Также в результате попадания беспилотника в производственном помещении были выбиты окна.

В Дубовом после отражения воздушной атаки повреждён дом, в одной из квартир многоэтажки и административном здании выбило окна. В Стрелецком также пострадал частный дом, а в Никольском — хозпостройка.

В областном центре после отражения атаки повреждён легковой автомобиль.

В Корочанском районе в селе Подкопаевка упал реактивный БПЛА. В результате повредился забор частого дома. Место оцепили. Временно отселены 17 жителей из шести ближайших домов. В Дальней Игуменке обнаружили обломки БПЛА. Повреждено частное домовладение — выбиты окна, посечён фасад, частично разрушена крыша.

В Прохоровском районе рядом с селом Жимолостное повреждена линия электропередачи, произошло возгорание травы из-за атаки БПЛА. Возгорание потушили. Электроснабжение восстановили.

Пострадавший также есть в Шебекино. Во время воздушной атаки мужчина получил контузию и ссадину правого плеча. Ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. В одном частном доме выбиты окна.

Без последствий на земле обошлось в Старооскольском горокруге, Краснояружском и Волоконовском районах.

Отметим, что под обстрелами также продолжают находиться населённые пункты Грайворонского округа. Пострадавших и разрушений за сутки в населённых пунктах нет.

Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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