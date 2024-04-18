Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В результате второго обстрела минувшей ночью было прямое попадание в дом в Разумном. «Радар Белгород» публикует кадры с места происшествия.
Напомним, что пострадала хозяйка дома. Она остаётся в больнице. Её госпитализировали с осколочным ранением стопы.
В Белгороде и Белгородском районе минувшей ночью дважды объявляли ракетную опасность. Известно, что ВСУ атаковали регион беспилотниками, ракетами «Точка-У», из РСЗО «Вампир», а также малоразмерными воздушными шарами.
Помимо жительницы Разумного, пострадал ещё один человек в Шебекино. Раненый остаётся на амбулаторном лечении.
Разрушения также выявлены в Пуляевке в Белгородском районе.