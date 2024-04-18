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Published Сегодня, 06:58

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Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка

Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка

18 апреля 2024, 06:58
Фото: 1MI
Минувшей ночью в регионе дважды объявляли ракетную опасность. В Разумном в результате прямого попадания в дом пострадала женщина. В Сети появились фото и видео с места происшествия.

В результате второго обстрела минувшей ночью было прямое попадание в дом в Разумном. «Радар Белгород» публикует кадры с места происшествия.

Напомним, что пострадала хозяйка дома. Она остаётся в больнице. Её госпитализировали с осколочным ранением стопы.

В Белгороде и Белгородском районе минувшей ночью дважды объявляли ракетную опасность. Известно, что ВСУ атаковали регион беспилотниками, ракетами «Точка-У», из РСЗО «Вампир», а также малоразмерными воздушными шарами.

Помимо жительницы Разумного, пострадал ещё один человек в Шебекино. Раненый остаётся на амбулаторном лечении.

Разрушения также выявлены в Пуляевке в Белгородском районе.

Разрушения после обстрела в Разумном Разрушения после обстрела в Разумном
Разрушения после обстрела в РазумномРазрушения после обстрела в Разумном
Разрушения после обстрела в Разумном
Фото: «Радар Белгород»
Разрушения после обстрела в Разумном
Видео: «Радар Белгород»
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