Эксперты ФОМС: Репродуктивное здоровье теперь в приоритете

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:15
Медицинская помощь по ОМС предоставляется россиянам в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Эта программа утверждается на текущий год и на двухлетний плановый период. На текущий год финансирование этой программы за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, что позволит улучшить качество и доступность лечения по полису ОМС.
Профилактика заболеваний остается одним из важных приоритетов российской системы здравоохранения. Проходить такие профилактические мероприятия, как диспансеризация или профилактический медосмотр, можно в поликлиниках и женских консультациях, пишет КП.
Оценка репродуктивного здоровья у мужчин и женщин, желающих стать родителями, является одним из важных нововведений в программе государственных гарантий. Эта мера направлена на улучшение демографической ситуации в стране и будет проводиться в рамках профилактических мероприятий.
«В этом году более 100 миллионов человек пройдут профилактические мероприятия. Из них около 6 миллионов будут охвачены диспансеризацией для оценки репродуктивного здоровья», — сказал Илья Баланин, председатель Федерального фонда ОМС (ФОМС).
Основная цель оценки репродуктивного здоровья заключается в выявлении признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно сказаться на возможности зачатия, беременности, ее течении, родах и послеродовом периоде, а также в обнаружении факторов риска их развития.
Помимо оценки репродуктивного здоровья, важной остается тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По данным Минздрава России, к концу 2024 года планируется выполнить не менее 450 тысяч процедур ЭКО в рамках национального проекта «Демография».
С 2017 года эти процедуры стали бесплатными для граждан, планирующих стать родителями. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года с использованием вспомогательных репродуктивных технологий родились более 31 тысячи детей, из которых более 19 тысяч — в рамках базовой помощи по ОМС.