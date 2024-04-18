Эксперты ФОМС: Репродуктивное здоровье теперь в приоритете

Медицинская помощь по ОМС предоставляется россиянам в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Эта программа утверждается на текущий год и на двухлетний плановый период. На текущий год финансирование этой программы за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 миллиардов рублей, что позволит улучшить качество и доступность лечения по полису ОМС.