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В «Сириусе» 20 — 22 ноября пройдет IV Конгресс молодых ученых

В «Сириусе» 20 — 22 ноября пройдет IV Конгресс молодых ученых

17 апреля 2024, 08:10
Фото: photo.roscongress.org
В Москве прошло заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий под руководством советника президента России Антона Кобякова.

Как пишет издание 56orb.ru, IV Конгресс молодых ученых запланирован на 20–22 ноября 2024 года и пройдет на территории образовательного центра «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс соберет ведущих представителей отечественной науки, ученых из различных регионов Российской Федерации, представителей научных и образовательных учреждений, государственных органов, индустриальных партнеров, а также молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

По словам Антона Кобякова, на данный момент перед наукой в России стоят амбициозные задачи, которые заключаются в развитии собственных компетенций в создании продуктов и технологий, которые будут конкурентными на рынке. Это требуется для перехода на следующий технологический рубеж. Чтобы найти ответ на глобальные вызовы, нужно использовать собственный опыт, находить новые точки роста и обсуждать вопросы международного сотрудничества в отрасли науки в открытом формате.

Участниками III Конгресса молодых ученых в прошлом году стали свыше 5 тысяч человек из 85 российских субъектов, в том числе из новых регионов России, а также из 36 зарубежных стран, включая Китай, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Кубу, ЮАР и другие.

В качестве организаторов мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах.

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