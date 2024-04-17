В «Сириусе» 20 — 22 ноября пройдет IV Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Как пишет издание 56orb.ru, IV Конгресс молодых ученых запланирован на 20–22 ноября 2024 года и пройдет на территории образовательного центра «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Владимиром Путиным в 2022 году.
Конгресс соберет ведущих представителей отечественной науки, ученых из различных регионов Российской Федерации, представителей научных и образовательных учреждений, государственных органов, индустриальных партнеров, а также молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
По словам Антона Кобякова, на данный момент перед наукой в России стоят амбициозные задачи, которые заключаются в развитии собственных компетенций в создании продуктов и технологий, которые будут конкурентными на рынке. Это требуется для перехода на следующий технологический рубеж. Чтобы найти ответ на глобальные вызовы, нужно использовать собственный опыт, находить новые точки роста и обсуждать вопросы международного сотрудничества в отрасли науки в открытом формате.
Участниками III Конгресса молодых ученых в прошлом году стали свыше 5 тысяч человек из 85 российских субъектов, в том числе из новых регионов России, а также из 36 зарубежных стран, включая Китай, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Армению, Кубу, ЮАР и другие.
В качестве организаторов мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах.