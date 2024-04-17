В «Сириусе» 20 — 22 ноября пройдет IV Конгресс молодых ученых

По словам Антона Кобякова, на данный момент перед наукой в России стоят амбициозные задачи, которые заключаются в развитии собственных компетенций в создании продуктов и технологий, которые будут конкурентными на рынке. Это требуется для перехода на следующий технологический рубеж. Чтобы найти ответ на глобальные вызовы, нужно использовать собственный опыт, находить новые точки роста и обсуждать вопросы международного сотрудничества в отрасли науки в открытом формате.