В РЭО заявили о старте приема заявок на «Зеленую премию — 2024»

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Как сообщает newsnn.ru, на торжественном открытии, которое прошло на площадке МИСИС, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал о добавлении в прошлогодний перечень номинаций премии новых позиций, а лауреаты мероприятия прошлых лет раскрыли детали реализации своих проектов.
Денис Буцаев выразил радость от очередной встречи с финалистами «Зеленой премии». Он назвал каждого из победителей экологическим лидером, который помогает формировать новую культуру осознанного потребления и экологичных привычек. Глава РЭО рассказал, каким образом был расширен перечень номинаций. Теперь в общественный трек включена одноименная номинация — «Экологический лидер». При поддержке движения «Экосистема» Российский экологический оператор намерен искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других граждан, которые занимаются реализацией экологических проектов и мероприятий. По словам Буцаева, ранее общественные проекты включали в одну номинацию, а теперь это пять отдельных наград.
Кроме категории «Экологический лидер», в увеличившийся список общественного трека также включены номинации «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество», «Экологическое предпринимательство». Также было принято решение расширить и профессиональный трек. Согласно новым условиям, теперь будут оцениваться как внешние корпоративные проекты, призванные формировать новую культуру осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние — воплощающие и масштабирующие внутри компании различные ESG-практики для экологизации собственных производственных процессов.
Также обещано в скором времени добавить в перечень номинации трека «Юннаты». Он служит для поощрения наиболее достойных экологических проектов и практик активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В данной категории приглашаются к участию ребята из юннатского движения, а сам трек проходит в сотрудничестве с российским движением детей и молодежи «Движение первых».
Первый зампред Комитета Государственной думы по экологии Вячеслав Фетисов заявил, что экологическое просвещение выступает одним из самых важных факторов формирования экологической культуры в стране и ответственного отношения к природе.