В РЭО заявили о старте приема заявок на «Зеленую премию — 2024»

Денис Буцаев выразил радость от очередной встречи с финалистами «Зеленой премии». Он назвал каждого из победителей экологическим лидером, который помогает формировать новую культуру осознанного потребления и экологичных привычек. Глава РЭО рассказал, каким образом был расширен перечень номинаций. Теперь в общественный трек включена одноименная номинация — «Экологический лидер». При поддержке движения «Экосистема» Российский экологический оператор намерен искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других граждан, которые занимаются реализацией экологических проектов и мероприятий. По словам Буцаева, ранее общественные проекты включали в одну номинацию, а теперь это пять отдельных наград.