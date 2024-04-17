В Госдуме рассказали о мерах поддержки МСП в 2024 году

По информации NEWS.ru, в этом году при предоставлении некоторых льгот малым и средним предприятиям действует специальный порядок. В числе таких преференций — передача государственного имущества, предоставление гарантий со стороны государства и муниципалитетов, а также имущественные привилегии. Субъекты малого и среднего бизнеса, которые оформили льготные кредиты в 2021 году, могут получить отсрочку платежей.