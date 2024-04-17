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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Госдуме рассказали о мерах поддержки МСП в 2024 году

В Госдуме рассказали о мерах поддержки МСП в 2024 году

17 апреля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) начнут предоставлять льготные кредиты. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Алексей Говырин.

По информации NEWS.ru, в этом году при предоставлении некоторых льгот малым и средним предприятиям действует специальный порядок. В числе таких преференций — передача государственного имущества, предоставление гарантий со стороны государства и муниципалитетов, а также имущественные привилегии. Субъекты малого и среднего бизнеса, которые оформили льготные кредиты в 2021 году, могут получить отсрочку платежей.

На данный момент для МСП установлены максимальные процентные ставки по льготным займам, не превышающие 15,75% годовых при ключевой ставке Банка России в 13%.

Алексей Говырин отметил, что в этом году малые и средние предприятия могут воспользоваться антикризисными программами кредитования. Он подчеркнул, что МСП из отрасли IT освобождаются от уплаты налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от государства, органов местной власти, Корпорации МСП и ее дочерних структур.

Парламентарий рассказал, что в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области до 2025 года действуют программы поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из условий программы является возможность заключения только одного кредитного договора с одним банком.

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